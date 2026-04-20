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Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución

Aseguran que la policía tardó en llegar al lugar de los hechos

Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución
20 de Abril de 2026 | 08:37

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Un violento intento de robo ocurrió en La Plata, cuando un grupo de delincuentes armados y con el rostro cubierto irrumpió en una vivienda mientras una familia se encontraba en su interior. El hecho terminó con dos sospechosos detenidos tras un operativo cerrojo y una persecución policial, a pesar de que se denunció que los móviles se demoraron.

El episodio se registró en una casa ubicada en 133 entre 43 y 44. Según denunció la víctima, un hombre de 58 años, los asaltantes ingresaron al domicilio tras saltar un paredón y aprovechar una puerta que no tenía colocada la traba de seguridad.

Una vez dentro, los delincuentes —que actuaban con pasamontañas y hablaban con acento extranjero— sorprendieron al propietario, su esposa y su hijo. Bajo amenazas, uno de ellos le exigió directamente: “Dame los dólares”, mientras sustraían dinero en efectivo y diversos objetos de valor. Tras concretar el robo, los asaltantes obligaron a la víctima a abrir la puerta principal de la vivienda y escaparon rápidamente en un vehículo que los aguardaba en las inmediaciones.

El hecho fue alertado al 911, lo que motivó el despliegue policial. A partir de los datos aportados, se implementó un operativo cerrojo que permitió localizar el automóvil en el que se movilizaban: un Chevrolet gris con pedido de secuestro activo por robo automotor desde principios de abril.

La persecución se extendió hasta la zona de 7 entre 601 y 602, donde varios patrulleros lograron interceptar el vehículo. En ese momento, los ocupantes descendieron e intentaron huir a pie, pero dos de ellos fueron capturados por los efectivos.

Los detenidos son dos hombres de nacionalidad chilena, de 20 y 23 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En su poder se secuestraron importantes sumas de dinero —más de 4.300 dólares y unos 3.5 millones de pesos— además de relojes, joyas, una billetera, auriculares, anteojos de sol y distintos elementos utilizados para cometer el delito, como guantes, pasamontañas y gorras.

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Fuentes policiales indicaron además que el vehículo en el que se trasladaban tenía un pedido de secuestro vigente por un robo automotor ocurrido el 3 de abril en jurisdicción de Lanús.

En cuanto a uno de los aprehendidos, se informó que contaba con antecedentes penales y había recuperado la libertad recientemente, tras haber estado detenido por distintos delitos.

Se informó que a pesar de la violencia del episodio, las víctimas resultaron ilesas y recibieron asistencia en el lugar.

La causa fue caratulada como “robo calificado en poblado y en banda en grado de tentativa y encubrimiento” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien avaló el procedimiento y dispuso que los detenidos sean indagados en las próximas horas. La investigación continúa para dar con el resto de los implicados.

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