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Los números de la suerte del martes 21 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del martes 21 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
21 de Abril de 2026 | 00:00
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TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

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SUERTE NUMERICA: 14-95-60. En actividades, haga los esfuerzos necesarios para consolidar su situación. En amor evite los cambios de humor que harían dudar de su sinceridad. Exitos.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 15-04-78. Si usted tiene reflejos inmediatos puede asir al vuelo ciertas oportunidades nada despreciables. Haga lo esencial para calmar un conflicto amoroso. Personalidad.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 05-41-69. Apoyos influyentes, muy buenas iniciativas. Realizará sus proyectos sin demora. La armonía vuelve y le trae a usted bienestar con su pareja.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 13-35-11. Posible éxito de un litigio o asuntos administrativos. Actúe con mucha astucia. Ambiente feliz y mucha confianza en el hogar.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 16-93-02. La jornada le promete muchas satisfacciones y ganancias en alza. Un amor contradictorio. Una explicación logrará suavizar entredichos. Nervios. Capacidad.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 14-58-90. En trabajo se producirán cambios en torno a usted, no se inquiete y resuelva beneficiosamente. Cambios felices en el amor. Habladurías. Insólitas aventuras.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 99-12-05. Mucho cuidado con cometer imprudencias que podrían dañar su ambición futura. Debe evitar cuidadosamente cualquier discusión familiar. Tranquilidad.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 23-11-09. Ganancias y éxitos prácticos por iniciativas y cambios. Encamine todos sus esfuerzos a solucionar asuntos familiares. Proyectos. Falta de entusiasmo.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 54-16-17. Sus oportunidades serán algo frágiles. Economícelas para un momento más oportuno. Su vida afectiva toma un giro más positivo. Entendimiento. Realidades.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 94-06-55. Suerte, pero prepare a conciencia sus realizaciones si quiere evitar errores costosos. Buenas perspectivas para los que sean libres. Promesas. Actúe con fe.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 20-61-03. Puede contar con un día interesante que asentará su seguridad y la de sus intereses. Podrá arreglar diferencias en el amor. Malentendidos. Arrebatos de ira.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 44-12-08. La tenacidad siempre se ve recompensada. Acepte nuevas proposiciones. Comienza a aclararse una situación sentimental. Suerte. Evite excesos.

 

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