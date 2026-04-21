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Política y Economía

Milei recordó al papa Francisco y reveló qué le dijo cuando lo visitó en el Vaticano

Lo hizo a través de un mensaje en redes sociales

Milei recordó al papa Francisco y reveló qué le dijo cuando lo visitó en el Vaticano
21 de Abril de 2026 | 12:18

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El presidente Javier Milei reveló la respuesta que le dio el papa Francisco en su visita al Vaticano luego de haberlo calificado como “el representante del maligno en la tierra”.

“En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "No te calentés, todos hacemos boludeces de chico". CIAO!", escribió Milei en su cuenta de X, conmemorando el primer aniversario de la muerte del Sumo Pontífice.

El mandatario se sumó a las personalidades que recordaron la figura de Francisco y lo calificó como el argentino “más importante de la historia”.

Milei, quien antes de llegar a la Presidencia tuvo fuertes críticas hacia Francisco, publicó una serie de cuatro fotos que lo muestran junto al Papa en 2024, cuando concurrió al Vaticano para asistir a la canonización de Mama Antula, como la primera santa argentina.

“Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre”, escribió el jefe de Estado desde Israel, donde se encuentra de visita.

Milei había criticado en duros términos al Papa, pero tras asumir inició un camino de acercamiento que culminó el 12 de febrero de 2024 cuando concretaron una amable audiencia privada de aproximadamente 70 minutos, considerada extensa para los protocolos vaticanos, 

Ese acercamiento fue iniciado, tras triunfar Milei en las elecciones de 2023, por un llamado del papa Francisco en noviembre de 2023 para felicitarlo por su victoria electoral.

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