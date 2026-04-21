Un año sin Francisco: un debate abierto sobre su legado y Argentina

El papa argentino en una de sus tantas recorridas por la plaza de San Pedro /archivo

A un año de su partida, el 21 de abril de 2025, la figura de Jorge Mario Bergoglio -el Papa Francisco- continúa proyectando una sombra vasta y compleja sobre la Iglesia Católica y su Argentina natal. Aquel lunes de Pascua, a los 88 años, se cerraba el pontificado del primer Papa latinoamericano y jesuita de la historia, dejando un vacío que el tiempo aún no logra procesar del todo.

su legado y el vínculo irresoluble con su tierra

El legado, de apertura y tensión doctrinal, de Francisco en la Iglesia Universal se resume en una frase que él mismo popularizó: “Una Iglesia en salida”. Su misión no fue meramente administrativa, sino una reconfiguración de las prioridades del Vaticano.

La opción por los pobres: desplazó el centro de gravedad de la Curia Romana hacia las periferias. Sus viajes a Lampedusa, sus gestos en campos de refugiados y su insistencia en la “casa común” (Laudato si’) transformaron la doctrina social de la Iglesia en una agenda ambiental y humanitaria urgente.

La reforma de la sinodalidad: Francisco buscó una Iglesia menos piramidal y más participativa. Sin embargo, este camino también sembró tensiones profundas con el ala más conservadora, especialmente en temas de pastoral familiar y apertura a nuevos liderazgos laicos.

Transparencia y abusos: Aunque impulsó cambios estructurales en las finanzas vaticanas y protocolos contra los abusos, su gestión en esta área fue objeto de críticas persistentes, enfrentando el desafío de desarticular una cultura de encubrimiento centenaria.

La herida abierta

Si en el mundo Francisco fue aclamado como un líder moral indiscutido, en Argentina su figura fue, paradójicamente, un factor de polarización.

El viaje que no fue: Quizás el punto más doloroso de su relación con el país fue su ausencia física. A pesar de los constantes rumores y las invitaciones de sucesivos gobiernos, Francisco nunca regresó a Argentina tras su elección en 2013. Para muchos, fue una decisión prudencial para no quedar atrapado en la “grieta”; para otros, una deuda emocional imperdonable.

Influencia política y social: Bergoglio nunca dejó de ser un actor central en la política argentina desde el Vaticano. Sus mensajes a los movimientos sociales, sus gestos hacia dirigentes de diverso signo y su prédica contra el “capitalismo salvaje” fueron leídos siempre bajo el prisma de la política local, lo que a menudo desdibujó su rol pastoral para convertirlo en objeto de debate electoral.

Homenajes a un año de su partida: en este primer aniversario, las misas en las villas porteñas y en la Catedral de Luján reflejan que su mensaje caló hondo en los sectores más vulnerables. La sintonía con figuras como el Arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva mantiene vivo su “método” pastoral en el territorio.

El “Papa del Pueblo”

Francisco falleció como vivió en la Domus Sanctae Marthae: con la sencillez de quien se sabe un servidor. Su última voluntad de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, fuera de las grutas vaticanas, fue su último mensaje de humildad y cercanía con la devoción popular.

A un año de aquel 21 de abril, el mundo recuerda al Papa que “vino del fin del mundo” para intentar humanizar una institución milenaria. Argentina, por su parte, sigue procesando a Bergoglio entre la nostalgia del líder perdido y la reflexión sobre un legado que, pese a la distancia física, nunca abandonó nuestras calles.

El fallecimiento de Francisco marcó el fin de una era para la diplomacia vaticana y el inicio de una revisión histórica sobre cómo un obispo de Flores cambió, para siempre, el lenguaje del catolicismo global.