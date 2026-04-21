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Política y Economía

Con Adorni, Kicillof y el faltazo de Villarruel: se celebró una misa en Luján a un año de la muerte del Papa Francisco

21 de Abril de 2026 | 18:12

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La misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco se desarrolló esta tarde con una fuerte presencia de todo el arco político. En la Basílica de Luján, las divergencias quedaron de lado y se vieron las caras parte del Gabinete nacional, con su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El evento comenzó a las 17. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, no dio el presente: se negó a sentarse con el ministro coordinador. Cabe destacar que Villarruel había asistido a Luján como representante del Poder Ejecutivo, por el viaje de Javier Milei a Israel.

De acuerdo a lo que trascendió, la titular del Senado no quería convalidar “una foto incómoda” determinada por la organización. De todas maneras, anticipó que le dedicará un homenaje al Papa argentino por el aniversario de su partida.

La columna bonaerense estuvo encabezada por el gobernador Kicillof, acompañado por el intendente de Luján, Leonardo Boto; el senador Wado de Pedro, la Jefa de Asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), el diputado Mariano Cascallares y el ministro de Trabajo, Walter Correa, entre otros. 

En el ala izquierda, se encontraban los funcionarios del gobierno nacional, con Manuel Adorni junto a Martín Menem, Diego Santilli y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Detrás, se encontraban los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Ubicados en distintas filas, los libertarios y peronistas no se cruzaron en la liturgia, luego de que el arzobispo Marcelo Colombo se encargó de la homilía. Allí, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, expresó: "Muchos nos hemos lamentado de no haberlo tratado bien, de haber sido mezquinos como sociedad e incluso como Iglesia al no haber recogido sus propuestas".

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"Nos queda aprender de una buena vez y no seguir castigándonos con la indiferencia, el desinterés, la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos”, indicó.

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