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La Plata: "sin orden judicial", quisieron sacar a un inquilino por la fuerza, entraron con una amoladora y le robaron

La Plata: "sin orden judicial", quisieron sacar a un inquilino por la fuerza, entraron con una amoladora y le robaron
21 de Abril de 2026 | 19:27

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Un violento episodio se registró en las últimas horas en La Plataa, donde tres personas fueron detenidas tras intentar desalojar por la fuerza a un hombre, ingresar a su vivienda y sustraerle pertenencias.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle 611 entre 123 y 124, donde personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un “robo en proceso”.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, un hombre de 64 años, quien denunció que uno de los implicados cortó las rejas de una ventana con una amoladora para ingresar al domicilio y retirar sus pertenencias.

En el lugar se encontraba también una mujer que dijo ser la propietaria de la vivienda y aseguró que el damnificado era su inquilino. Según explicó, pretendía que abandonara el lugar por un supuesto desalojo en trámite, aunque no pudo presentar ninguna orden judicial que lo acreditara.

De acuerdo a la denuncia, durante el episodio le sustrajeron dinero en efectivo, un reloj y un anillo.

La situación se tornó aún más tensa cuando un tercer implicado, pareja de la mujer, increpó al hombre y lo agredió físicamente con el objetivo de quitarle las llaves de la propiedad.

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Ante este escenario, la Policía procedió a la aprehensión de los tres involucrados, quienes fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la UFI N°11 de La Plata, en una causa caratulada como lesiones leves y robo.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los detenidos y las circunstancias completas del hecho.

 

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