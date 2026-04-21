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Política y Economía |La dueña de la inmobiliaria declaró sobre el departamento de Caballito en el que vive Adorni

Qué dijo la martillera y por qué sembró dudas

21 de Abril de 2026 | 02:33
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La martillera Natalia Rucci, que participó en operaciones inmobiliarias relacionadas con el departamento de Caballito en el que vive Manuel Adorni, declaró ayer en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete y ratificó que el inmueble tenía un valor significativamente mayor al de la transacción llevada a cabo por el funcionario.

Según dijo en la Justicia, la propiedad estuvo publicada originalmente en 375.000 dólares, cuando su dueño era el exfutbolista Hugo Morales.

La mujer agregó que el precio bajó hasta los 200.000 dólares cuando lo adquirieron las dos jubiladas que poco después se lo vendieron refaccionado al ministro coordinador, en noviembre de 2025, con una hipoteca sin intereses. La testigo admitió que podría haberse vendido en una cifra superior, que calculó en 345.000 dólares. Es decir 115.000 dólares más de lo que declaró Adorni en la escritura oficial.

La seña para comprarle el inmueble a Morales, en mayo de 2025, la pagó Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las dos mujeres que registraron a su nombre el departamento de la calle Miró y luego se lo vendieron al jefe de Gabinete. Feijoo es señalado como amigo de Adorni y mañana deberá declarar en Comodoro Py.

La martillera y su marido, ambos dueños de Rucci Propiedades, intervinieron en la compraventa del inmueble cuando estaba a nombre de Morales. Entonces, la vivienda tenía un estado de deterioro que distaba de las condiciones en las que lo adquirió Adorni. El funcionario lo recibió íntegramente remodelado. Los dueños de la inmobiliaria vieron las fotos de esos arreglos y confirmaron que por ese hecho el precio de venta debió ser todavía mayor a los 230.000 dólares que pactó el libertario: 30.000 en efectivo y 200.000 en cuotas sin interés.

Por otra parte, Rucci calificó como un hecho “poco frecuente” que el ministro adquiriera la casa en 12 pagos sin interés. Además, aclaró que ella no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción. Sin embargo, mencionó que le brindó la posibilidad de vender el inmueble a Feijoo, pero que la respuesta del hombre fue que “ya tenía un interesado”.

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