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Política y Economía |Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el ministro debe cancelar deudas por 270.000 dólares

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

Ubicado en pleno centro de la Ciudad, el inmueble es un tres ambientes con 98 m2 de superficie cubierta y se ofrece amoblado

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares

El frente del edificio de calle 48 en el que se encuentra el departamento que el jefe de Gabinete puso en venta / Century 21

21 de Abril de 2026 | 02:45
Edición impresa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso en venta su departamento de calle 48, entre 6 y 7. La noticia trascendió mientras avanza la causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y cobra relevancia porque precisamente el funcionario sumó en el último tiempo dos propiedades (una en el barrio de Caballito y otra en un country de Exaltación de la Cruz) sin desprenderse de este inmueble ubicado en La Plata que ahora vende ni de otro con domicilio en Parque Chacabuco.

La casa que el ministro coordinador tiene en la Ciudad es un tres ambientes que se ofrece a 95.000 dólares, de acuerdo a la publicación que puede consultarse en la página web de una inmobiliaria.

Según se lee en la descripción de la oferta, la unidad está en un cuarto piso con vista al frente y posee una superficie cubierta de 98 metros cuadrados. Entre otras comodidades, incluye baño completo con bañera e hidromasaje; dos toilettes (uno con ducha); tres dormitorios (dos de ellos con calefacción por tiro balanceado y otro con aire acondicionado) y balcón con puertas ventana. Además, cuenta con living con calefacción por tiro balanceado, comedor, cocina semi-integrada con barra desayunadora, muebles y puerta de servicio.

Se destaca también que el inmueble “se encuentra en excelente estado de conservación, sin detalles de humedad ni roturas”, pese a sus más de 50 años de antigüedad. Fue construido en 1975.

Situado a metros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y donde días atrás se realizaron protestas bajo la modalidad de clases públicas, este departamento figura en la última declaración jurada de Adorni como parte de una “donación” (lo habría heredado de sus padres), a la par que consigna que es suyo en un 100%.

Avanza la causa

La puesta en venta de esta propiedad cobra relevancia mientras avanza la investigación contra el funcionario, que antes de que termine el año debe cancelar deudas con cuatro mujeres por un total de 270.000 dólares y que le habrían servido para financiar el resto de los inmuebles que adquirió.

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Todo es materia de investigación por parte del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, quienes buscan esclarecer si el nivel de vida del funcionario, con un crecimiento patrimonial que se traduce en bienes raíces y viajes al exterior, se condice o no con sus ingresos declarados.

Uno de los focos está puesto en el departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, al que Adorni accedió pagando 30.000 dólares en efectivo y con una financiación de otros 200.000 a saldar en un año y sin intereses. El préstamo, según consta en el expediente judicial, se lo hicieron dos jubiladas que eran dueñas en partes iguales.

Esa operación habría sido gestionada por Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas y amigo de Adorni que debe declarar mañana.

También se investiga la compra de la casa de dos plantas en un country de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de la esposa del ministro, Bettina Angeletti. Tanto en esa transacción como en la de Caballito intervino la escribana Adriana Nechevenko, quien ya declaró como testigo.

En el marco de la causa, el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti, así como también el de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais; Norma Zuccolo; las jubiladas vinculadas al departamento de Caballito, Beatriz Viegas y Claudia Bibiana Sbabo; y Graciela Molina y Victoria Cancio, dos mujeres que prestaron dinero a cambio de interés contra hipoteca de la vivienda de los Adorni en Parque Chacabuco.

 

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