Malestar en el Gobierno por dichos de Ritondo

Con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y la adquisión de propiedades, el Gobierno nacional recibió con malestar los cuestionamientos del jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo.

Las declaraciones de Ritondo sobre la situación judicial del ministro coordinador generaron molestia en las filas libertarias que trabajan en el informe de gestión que deberá brindar el funcionario el próximo 29 de abril.

“Son todos chorros y él (por Adorni), que no lo es, lo torturan por explicaciones. Es espectacular”, expresó una importante fuente del entorno del exvocero, apuntando a los dichos del legislador.

Por lo bajo, en Balcarce 50 reclaman que Ritondo explique las propiedades que posee en Miami en lugar de expedirse sobre el tema. Aluden así a la polémica en la que estuvo envuelto el diputado a finales de 2024, cuando fue investigado por la acumulación de bienes sin declarar en el extranjero. En aquel entonces, el involucrado había expresado que tenía “todo en regla”.

El reciente malestar libertario surgió luego de que el referente del PRO asegurara que el informe de gestión en la Cámara de Diputados “va a ser un show y eso no ayuda para nada”. “Cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación. Esto se debe resolver en el ámbito judicial”, planteó el diputado en declaraciones radiales.

En la Casa Rosada le facturan al hasta entonces socio del oficialismo haberse plegado a lo que consideran una “operación de la prensa y de la oposición”, y marcan distancia del partido que lidera el expresidente Mauricio Macri.

Los movimientos del PRO en los últimos días despertaron la atención de un sector del Gobierno que vaticina un acercamiento entre el exmandatario y la actual vicepresidenta Victoria Villarruel con perspectiva electoral.

“Van a intentar acordar con la mayor cantidad de gente posible para lograr una gran oferta de derecha para intentar comernos puntos”, arriesgó un alfil violeta.

Estas proyecciones son resistidas desde el entorno de la Vicepresidenta, aunque las posibilidades de que compita rumbo a 2027 asoman cada vez con mayor nitidez.

Con escándalos que no amainan y una economía que no repunta, los aliados libertarios de a poco parecen alejarse de los apoyos legislativos.

Sin embargo, desde el corazón de la bancada amarilla aclaran que continuarán respaldando lo que consideren que “está bien” y tomarán distancia de lo que difieran.