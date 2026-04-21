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Política y Economía

Misa en Luján, con la Vicepresidenta y el Gobernador

21 de Abril de 2026 | 02:35
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A un año del del fallecimiento del papa Francisco, hoy se realizarán una serie de misas, caravanas y actos en distintos en lugares de la Argentina pero con uno en especial, aunque la más sobresaliente será la que desarrollará la Iglesia Católica en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, que contará con representación del Gobierno nacional pero también de referentes de la oposición.

En La Plata, se lo recordará Francisco en las distintas misas, mientras que el arzobispo local Gustavo Carrara también dirá presente en Luján.

En la histórica Basílica será la misa con la que las autoridades eclesiásticas, con Marcelo Colombo a la cabeza (máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA), recordará al fallecido Sumo Pontífice.

El lema será “memoria agradecida” y “compromiso misionero” y estarán, como la imagen del Poder Ejecutivo, Victoria Villarruel, vicepresidenta, y Agustín Caulo, el Secretario de Culto y Civilización de la Nación que reemplazó a Nahuel Sotelo en enero de este año.

Con Javier Milei, el presidente, y Pablo Quirno, el Canciller, de viaje en Israel, el acto central en recordatorio del cura argentino tendrá por lo menos a los dos funcionarios mencionados del Gobierno nacional, tal como confirmaron fuentes oficiales. Aunque no descartan que se sumen otros integrantes de la administración libertaria.

En tanto, confirmaron su participación el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, y la primera línea de la CGT y los movimientos sociales.

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Por el lado de la Iglesia, dará el presente la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, subrayó la Conferencia Episcopal desde un comunicado sobre la actividad.

García Cuerva, en Flores

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá una misa homenaje en reconocimiento a su amigo Jorge Bergoglio, esta noche, a las 20, en la Basílica de San José de Flores, lugar significativo para la vocación del Pontífice.

García Cuerva mantuvo una relación muy estrecha, de confianza personal y sintonía pastoral con el papa Francisco.

 

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