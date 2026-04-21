Misa en Luján, con la Vicepresidenta y el Gobernador

Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares
Adorni vende su departamento de La Plata y pide 95.000 dólares
“Un acto de imprudencia”: para la Justicia, Buzali no quiso matar
Un año sin Francisco: un debate abierto sobre su legado y Argentina
Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias
El saldo trágico de un tránsito que circula en la Región al límite
Los libros prohibidos, una tendencia que crece en los Estados Unidos
Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán
Preocupa en la Comuna el impacto del plan ecónomico nacional
El Gobierno vuelve a la carga con su ley de Discapacidad y universidades
El estudiante del Nacional que representará al país en China
VIDEO. Campaña contra la ludopatía: combatir la “adicción silenciosa”
Convocan a un paro docente que podría afectar a escuelas de la Región
Suspendieron clases en Medicina por un caño roto y desborde cloacal
Realizarán controles integrales para niños en el club Abastense
Rechazan acusaciones en medio del escándalo por la venta de una tortilla
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A un año del del fallecimiento del papa Francisco, hoy se realizarán una serie de misas, caravanas y actos en distintos en lugares de la Argentina pero con uno en especial, aunque la más sobresaliente será la que desarrollará la Iglesia Católica en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, que contará con representación del Gobierno nacional pero también de referentes de la oposición.
En La Plata, se lo recordará Francisco en las distintas misas, mientras que el arzobispo local Gustavo Carrara también dirá presente en Luján.
En la histórica Basílica será la misa con la que las autoridades eclesiásticas, con Marcelo Colombo a la cabeza (máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA), recordará al fallecido Sumo Pontífice.
El lema será “memoria agradecida” y “compromiso misionero” y estarán, como la imagen del Poder Ejecutivo, Victoria Villarruel, vicepresidenta, y Agustín Caulo, el Secretario de Culto y Civilización de la Nación que reemplazó a Nahuel Sotelo en enero de este año.
Con Javier Milei, el presidente, y Pablo Quirno, el Canciller, de viaje en Israel, el acto central en recordatorio del cura argentino tendrá por lo menos a los dos funcionarios mencionados del Gobierno nacional, tal como confirmaron fuentes oficiales. Aunque no descartan que se sumen otros integrantes de la administración libertaria.
En tanto, confirmaron su participación el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, Ricardo Quintela, mandatario de La Rioja, y la primera línea de la CGT y los movimientos sociales.
LE PUEDE INTERESAR
Malestar en el Gobierno por dichos de Ritondo
LE PUEDE INTERESAR
Qué dijo la martillera y por qué sembró dudas
Por el lado de la Iglesia, dará el presente la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).
“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, subrayó la Conferencia Episcopal desde un comunicado sobre la actividad.
Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá una misa homenaje en reconocimiento a su amigo Jorge Bergoglio, esta noche, a las 20, en la Basílica de San José de Flores, lugar significativo para la vocación del Pontífice.
García Cuerva mantuvo una relación muy estrecha, de confianza personal y sintonía pastoral con el papa Francisco.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí