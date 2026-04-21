Las cartas que revelan su vínculo con presidentes

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Desde que fue nombrado Papa, el 13 de marzo de 2013, hasta prácticamente su muerte (el 21 de abril del año pasado), Francisco mantuvo un sostenido intercambio de cartas con el líder de La Alameda, Gustavo Vera, quien publicó varias de ellas en su libro “La amistad no se negocia”. Son unos 600 textos y en muchos de ellos se puede entrever el vínculo que el Sumo Pontífice supo tejer con los presidentes argentinos de la última década. Desde Cristina Kirchner y Mauricio Macri hasta llegar a Alberto Fernández y Javier Milei.
Por ejemplo, Vera cuenta en su libro que, “a pesar de las calumnias y difamaciones que recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner siempre mantuvo la serenidad. Valoraba sin ambigüedad las políticas públicas que dignificaban a los sectores más vulnerables, mejoraban la distribución del ingreso o ensanchaban los márgenes de justicia social”, pero “esa valoración no implicaba indulgencia ni silencio frente a arbitrariedades o hechos de corrupción”.
No obstante, cuando en algún momento de la presidencia de Cristina hubo rumores de salida anticipada del poder, Francisco hizo saber que había que “cuidar” a la entonces mandataria, ya que entendía que “ninguna interrupción del mandato constitucional puede justificar una solución política, y siempre es el pueblo el que paga el costo de los atajos”.
Esa misma lógica mantuvo durante “los gobiernos de Macri y Milei. A todos les recomendó el camino del diálogo y la búsqueda de consensos. Animó a defender los derechos con firmeza e incluso con lucha y movilización, pero siempre desde la no violencia, el respeto por la ley y el cuidado de la institucionalidad”.
La última referencia de Francisco a Milei data del 27 de diciembre de 2024, cuando cuestiona el alineamiento con Donald Trump y le escribe a Vera: “Me gustó cómo definís las reacciones de algunos: ‘pasos de baile cipayo’”.
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