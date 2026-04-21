El estudiante del Nacional que representará al país en China

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Antonio se encuentra entre el seleccionado de seis argentinos que viajarán a Shanghái para la competencia internacional
Con apenas 15 años, Antonio Strejilevich ya se mueve con naturalidad en un universo reservado para pocos. Estudiante del Colegio Nacional y uno de los seis mejores del país, fue seleccionado para representar a la Argentina en la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO), que se realizará en China entre el 13 y el 20 de julio.
Su amor por la matemática comenzó en casa, al ver como sus hermanos mayores participaban de estos certámenes. “En esa época acompañaba a mis hermanos a los entrenamientos e incluso resolvía algunos problemas”, recordó el joven en diálogo con EL DIA. Así, poco a poco comenzó a dar sus primeros pasos dentro del rubro hasta que llegó a su primera competencia oficial: el certamen pre olímpico de Canguro en 4° grado de primaria.
Con el paso de los años, fue avanzando en las distintas instancias de las competencias nacionales, un sistema exigente que incluye niveles colegiales, intercolegiales, zonales, regionales y nacionales. Cada etapa presenta tres problemas a resolver en tres horas, y el certamen nacional suma un desafío extra: los competidores son evaluados durante dos días consecutivos.
“Es una prueba muy complicada, voy a intentar hacer lo mejor posible y espero pasarla bien”
Antonio Strejilevich, estudiante del Colegio Nacional
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El salto definitivo llegó tras su desempeño en 2024, cuando obtuvo una Mención Especial en la instancia nacional, resultado que le abrió la puerta a los selectivos para las olimpíadas internacionales. Allí, Antonio volvió a destacarse: “Resolví casi los 6 problemas (el segundo no lo pude completar) lo que me hizo quedar en el equipo. Además, el año pasado también participé del selectivo IMO y logré quedar suplente”, apuntó el joven.
Su preparación combina el trabajo guiado con su profesor, Yerimen “el Turko” Arias, y largas horas de práctica individual. “Sigo entrenando como siempre, además de buscar y resolver problemas por mi cuenta”, señaló. En paralelo suma experiencia internacional: recientemente fue parte de un entrenamiento en Uruguay junto a otros jóvenes convocados por la Olimpiada Matemática Argentina (OMA), donde cerró su participación con una medalla de oro.
Ahora, la competencia que lo espera en China no es una más. La IMO reúne a los estudiantes más destacados del mundo y propone problemas de altísima complejidad, donde no sólo importa llegar a la respuesta correcta sino también el proceso lógico que la sustenta. Antonio lo sabe y mantiene los pies sobre la tierra: “Se que es una prueba muy complicada, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y espero pasarla bien”, auguró.
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