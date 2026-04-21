Estudiantes vs Gimnasia | En City Bell, Pinchas y Triperos se enfrentan en el clásico de Reserva: formaciones, hora y cómo verlo online

Por la fecha 10 del Torneo de Reserva, Estudiantes y Gimnasia disputarán una nueva edición del clásico platense de la categoría desde las 15:00 hs, finalmente en la cancha Nº5 del Country Club Mariano Mangano. Si bien en un principio el enfrentamiento iba a ser en el estadio Uno, finalmente por recomendaciones de los organismos de seguridad, esto no será así debido a que hoy también se llevará a cabo la venta de entradas de Gimnasia para la Copa Argentina.

El choque encuentra a Pinchas y Triperos con realidades diferentes, pero con el objetivo de quedarse con la victoria, además de por el orgullo y el impulso anímico que significa ganar un clásico, para no quedarse afuera de los playoff.

Jonathan Schunke, DT del Pincha

Por el lado de los dirigidos por Jonatan Schunke arrastran cuatro encuentros sin sumar de a tres y hoy por hoy se encuentran lejos de la zona de clasificación a playoff, con nueve puntos en su zona y a ocho unidades de Defensa y Justicia, que hoy por hoy sería el último club en pasar a la siguiente etapa del certamen. El León arrastra una campaña de dos victorias, tres empates y seis derrotas.

La última victoria albirroja, fue en la fecha 5 como local 1-0 ante Independiente, a partir de allí se sucedieron tres derrotas y un empate, que fueron 2-1 como visitante ante Boca, 1-0 en City Bell ante Ferro y 1-0 en la Quemita ante Huracán, mientras que en la fecha pasada dejó pasar una buena chance de volver a la victoria, cuando empató con Estudiantes de Río Cuarto que marcha anteúltimo en la zona B, 0-0. Por eso, a ocho fechas del final, debe dejar las tres unidades en el Country para esperanzarse con meterse en la próxima fase del Torneo Proyección 2026.

Urgido de un triunfo que lo sostenga con vida, el DT ha decidido convocar a nombres que suelen estar en el día a día de lo que es el plantel profesional como Valente Pierani, Lucas Cornejo y Joaquín Pereyra, que debutó en Primera División de la mano de Alexander Medina en el triunfo 2-1 ante Unión.

Los dos deben ganar si quieren seguir con chances de meterse en los playoff del torneo

Con estos tres futbolistas, seguramente Caggiano le deje su lugar a Valente Pierani respecto al duelo de la fecha pasada, mientras que Jorge Georgieff sería reemplazado por Joaquín Pereyra.

De esta manera, los convocados por Schunke para afrontar el clásico, son: Rodrigo Borzone, Martino Botti, Matías Magdaleno, Francisco Acosta, Máximo Desábato, Juan Caggiano, Nicolás Spaltro, Valente Pierani, Joaquín Pereyra, Jorge Georgieff, Lucas Cornejo, Agustín Traina, Benjamín Maliani, Ciro Spalletta, Thiago González, Agustín Ipoutcha, Franco Basualdo, Martín Naser, Franco Domínguez Ávila, Juan Emanuel Soler, Santino Daneri, Benjamín Sagües Barreiro y Nahuel Bazán.

Ricardo Kuzemka, DT de Gimnasia

Por el lado del Lobo, las cosas están mejor, con el equipo quinto y a un punto de meterse en zona de clasificación que hoy tiene a Racing con 15 puntos como el último conjunto que estaría pasaje para los playoff , los dirigidos por Ricardo Kuzemka, suman 14 unidades a causa de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Además, viene de ganar sus dos últimos choques como visitante, ante River por 3-0 y ante San Lorenzo en la fecha pasada por 2-0. Sin embargo, lo malo para la escuadra Mens Sana en su disputa por poder meterse en los playoff, es que no pudo vencer a la Academia como local por la fecha 6 y tampoco al puntero Vélez para acortar diferencia en la fecha 8.

Para este encuentro, el DT Kuzemka decidió convocar a los siguientes nombres: Máximo Cabrera, Patricio Schroeder; Jeremías Langa, Lucas Lamella, Federico Pendas, Benjamín García, Tiziano Rocco, Mariano Ojeda y Jonathan Rodríguez; Nehemías González, Nicolás Sánchez, Tiago Azamé, Francesco Paradela, Leonel Troncoso y Lautaro Díaz; Santino López García, Santiago Villarreal, Brian Croce, Lautaro Napolitano, Gerónimo Kugler y Jorge de Asís.

El arbitraje estará a cargo de Eduardo Coyto, los jueces de línea serán Facundo Maldonado y Patricia Acuña y el cuarto árbitro Nicolás Díaz.

Por otra parte, los socios pincharratas podrán asistir al partido. El partido será transmitido por la plataforma de la Liga Profesional, LPF Play y por Estudiantes Play.