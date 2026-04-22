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Policiales

VIDEO.- Detuvieron a un platense por racismo en Río de Janeiro: insultó a una trabajadora de app en la fila del supermercado

22 de Abril de 2026 | 16:20

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Un nuevo escándalo por discriminación sacude a la comunidad argentina en Brasil. Se trata de José Luis Haile (67), un platense conocido como "El Puma", quien quedó bajo prisión preventiva en Río de Janeiro tras insultar con términos racistas a una joven trabajadora en un supermercado de Copacabana.

El hecho ocurre apenas semanas después del caso de Agostina Páez, la abogada que pasó dos meses tras las rejas por un episodio similar, marcando la rigurosidad de las leyes brasileñas frente a la injuria racial.

Según se conoció esta tarde, todo comenzó el pasado lunes en la fila del supermercado Mundial. Haile, que vestía una camiseta de la selección de Brasil con el número 10, comenzó a quejarse por la demora en la caja. El blanco de sus ataques fue Samara Rodrigues de Lima (23), una joven repartidora de aplicaciones que retiraba pedidos.

Tras mandarla a callar repetidamente, el platense le gritó "negra puta" en dos oportunidades. Lo que Haile no esperaba es que su propio compatriota fuera quien lo entregara a las autoridades.

La intervención clave fue la de Juan Esteban García, un albañil argentino residente en Río que presenció la escena. "Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina, pero allá no hay leyes así. Me puse en su lugar y decidí intervenir porque la vi vulnerable", explicó García a los medios locales. Gracias a su testimonio, la policía detuvo a Haile en el acto.

Junio de 2018: Fue detenido tras permanecer prófugo, acusado de haber golpeado y lesionado de gravedad a un "arbolito" en el centro platense dos años antes.

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De vendedor ambulante a la prisión preventiva
En sus redes sociales, Haile solía mostrarse como un enamorado de la cultura carioca. Trabajaba como vendedor ambulante en las playas con un carrito decorado con los colores de Boca Juniors y frecuentaba el Morro de Tabajaras. "Copacabana te amo... El Puma es carioca", escribía en Facebook, donde compartía fotos de su vida en el país vecino desde hace dos años.

Sin embargo, tras la audiencia del martes, la justicia brasileña decidió que permanezca detenido. A diferencia de lo que sucede en Argentina, donde estos episodios suelen quedar en multas o contravenciones, en Brasil el racismo es un delito no excarcelable y con penas de cumplimiento efectivo, lo que complica seriamente el futuro del platense en tierras brasileñas.

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