El platense Tirante dio el golpe en Roma: derrotó al N.º 12 del mundo y jugará los octavos de final

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El tenista platense Thiago Tirante continúa viviendo una semana de ensueño en Italia. Este lunes, dio la sorpresa en el Masters 1000 de Roma y derrotó al N.º 12 del mundo, Flavio Cobolli, por 6-3 y 6-4 para meterse en los octavos de final de un torneo de esta calibre por primera vez en su carrera.
El nacido en La Plata se desenvolvió rápidamente con su típica propuesta ofensiva, desbordando a su rival con su derecha y firmando un quiebre inmediato. El italiano respondió con la misma agresividad, atacando los espacios con tiros punzantes que le permitieron recuperar el saque. Los primeros juegos del partido se disputaron con mucha intensidad y un ritmo de pelota altísimo que obligaba a los protagonistas a dar un paso hacia atrás.
En el octavo juego, Tirante volvió a castigar con su potente derecha y dejó en blanco al italiano para concretar un segundo quiebre. Acto seguido, el argentino se hizo cargo del servicio, no mostró fisuras y se adjudicó el primer set por 6-3.
Durante el segundo set, el platense se mantuvo en ritmo y no sufrió dificultades para sostener el servicio. El quiebre trascendental para el argentino llegó en el séptimo game, donde supo responder con claridad en su juego de devolución y empujó al italiano hacia el error para adelantarse en el marcador. Tirante no bajó su nivel y logró cerrar el parcial por 6-4 con un tiro de derecha que su rival no pudo devolver.
Con este triunfo, Thiago se asegurará un lugar entre los mejores 60 jugadores del mundo a partir de la próxima semana. Mañana, no antes de las 15.30 hora argentina, enfrentará al ruso Daniil Medvedev en busca de avanzar a los cuartos de final en el Masters 1000 de Roma.
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