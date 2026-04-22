Caso Kim: tras el reclamo de un grupo de padres, el menor acusado por el crimen asistirá a clases virtuales

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Las autoridades de la provincia de Buenos Aires confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el menor acusado del crimen de Kim Gómez en La Plata asistirá a clases de forma virtual tras las denuncias de padres de alumnos de la Escuela Secundaria N°41 por miedo a su presencia.
Días atrás se conoció la noticia de que el adolescente, quien tenía 14 años al momento del asesinato y se encuentra en un instituto de menores, iba a asistir de forma presencial a dicha institución educativa con el fin de que continúe con su tratamiento de reinserción. Al conocerse esta decisión, los padres de los alumnos del curso al que iba a estar presente, manifestaron su enojo y miedo debido a la falta de seguridad y de quienes deben controlar la situación.
Previo a que se conozca la noticia, este medio dialogó con la madre de uno de los estudiantes, quien expresó: “Lo pasa es que al chico lo traen del instituto, lo dejan y se van, pero nuestros hijos quedan ahí dentro. Es una cosa de locos lo que hacen”. Minutos después, fuentes cercanas a Marcos Gómez, padre de la niña asesinada, confirmaron que fueron notificados de que, ante el revuelo, el menor acusado va a continuar sus estudios de forma virtual.
“El menor no evolucionó nada en todo este tiempo. Todos los resultados son negativos así que de ninguna manera tiene que salir del instituto”, expresaron. “Es muy triste ver que un chico sea así, ojalá podamos ayudarlo a recapacitar porque si no lo hacemos estamos seguros de que va a traer futuros problemas”, añadieron.
Por el momento los padres de la escuela no fueron informados y señalaron que, hasta que no sean comunicados, continúa vigente la marcha del próximo viernes 24 de abril a las 14.30.
De acuerdo al testimonio del padre de una alumna, fueron los propios estudiantes quienes advirtieron que no se trataba de “un compañero más”, sino de un joven vinculado al caso que conmocionó a la Ciudad. “Cuando nos enteramos, varios padres fuimos a quejarnos”, señaló. Ese reclamo derivó en una reunión realizada la semana pasada con autoridades educativas y representantes del área de Niñez.
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“De los 60 padres que participamos, 56 estábamos en contra de que el chico asista a esta escuela y cuatro a favor”, sostuvo el hombre, padre de una estudiante de tercer año. Según relató, durante el encuentro “intentaron convencernos de que el alumno podía estar”, pero la reunión terminó en un clima tenso. “Nos querían hacer entender que puede compartir con nuestros hijos y nosotros no estamos de acuerdo. No queremos que nuestros hijos compartan con él”, afirmó.
En esa misma línea, agregó: “No es discriminación, pero yo quiero estar tranquilo en mi trabajo y que mi hija esté tranquila en la escuela. Está compartiendo el aula con alguien involucrado en un asesinato. Es una locura”, expresó.
Derecho a estudiar
Frente al malestar de las familias, la magistrada, en ese entonces, consideró que “la situación se magnificó”, ya que —según indicó— no se registraron conflictos dentro del ámbito escolar. “La convivencia se desarrollaba sin inconvenientes. El temor parecería surgir de la circulación de antiguos videos y del efecto de las redes sociales”, explicó.
Asimismo, remarcó que “se han tomado todos los recaudos necesarios para abordar el conflicto sin vulnerar los derechos del menor”, y detalló que el Juzgado trabaja de manera articulada con el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos y con el Organismo de Niñez y Adolescencia bonaerense para acompañar al joven en el marco de la medida judicial vigente.
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