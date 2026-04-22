Violenta entradera a un matrimonio de abogados

Una pareja de Gonnet, cuyos integrantes son abogados y tienen 72 años, sufrió un feroz asalto en su vivienda, donde además de recibir un maltrato físico y verbal, los damnificados fueron despojados de sus ahorros.

Según trascendió de fuentes de esa jurisdicción, el episodio de inseguridad transcurrió en un domicilio de la calle 14 bis entre 490 y 492.

Un allegado a la investigación reveló que todo se originó cerca de las 22.30, cuando “la dueña de casa le abrió a su perra una puerta que comunica con el patio delantero, para que la mascota hiciera sus necesidades”.

“La señora luego escuchó ladrar al animal, que seguramente quería entrar nuevamente, por lo que en el instante en que le abrió la puerta, ingresó primero un delincuente que le tapó la cabeza con una campera”, consignó.

Enseguida, hizo saber que de ese modo “la llevó hasta un sector oscuro de la casa, donde la tiró al suelo”.

“Pese a que la mujer pidió auxilio, para ver si algún vecino la escuchaba, de inmediato fue conducida hasta el garaje, donde la sentaron en un viejo sillón”, aportó después el informante.

El miedo y la tensión se incrementaron para ella cuando, indicó el vocero, “llevaron con su esposa al marido, luego que fuera previamente sorprendido por uno de los ladrones mientras miraba televisión”.

Acotó que “el delincuente le puso al hombre una manta en la cara y comenzó a ser golpeado en el recorrido a pie hasta donde se hallaba su mujer”.

“SOLO QUERÍAN DINERO”

Posteriormente, el portavoz aseguró que “uno de los asaltantes le exigió a una de las víctimas que le suministrara las claves y el usuario de la cuenta DNI”.

Al mismo tiempo, dio a conocer que “también demandaron saber dónde estaba el dinero en efectivo que había en la vivienda”.

Simultáneamente, otros integrantes de la banda “se ocupaban de revisar los distintos ambientes de la casa”.

El vocero policial expuso, a su vez, que el matrimonio “observó que al menos dos de los ladrones estaban armados”.

“También les quedó la sensación de que tenían muy en claro lo que buscaban y cómo lograrlo”, sumó después.

LOS BUSCAN

Cabe señalar que, con la fuga de la gavilla ya consumada, se comunicó la novedad a la central de emergencias 911.

Minutos después, arribó a la escena una comitiva policial de la comisaría decimotercera y, cerca de la medianoche, personal de la Policía Científica.

Vale señalar que los encargados del operativo policial desplegaron un amplio rastrillaje por la zona, aunque lamentablemente sin los resultados esperados.

Ahora los pesquisas procura identificar a la banda través de cámaras de seguridad, para orientar la búsqueda.