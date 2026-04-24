Los números de la suerte del viernes 24 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

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SUERTE NUMERICA: 35-60-12. Mal momento para cambiar de ocupación. La salud de familiares se ve alterada. No cree problemas por reacciones desmedidas. Le hacen una interesante propuesta.
SUERTE NUMERICA: 34-20-15. Alcanza niveles insospechados en su actividad. No se deje sorprender por falsos temores. Pida un aumento de sueldo. Le hacen un llamado de atención. Sea prudente.
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SUERTE NUMERICA: 45-60-12. Buen momento para pensar en un viaje. Una salida le depara alegrías. No se deje llevar por problemas familiares. Buen momento para salir de situaciones arriesgadas.
SUERTE NUMERICA: 45-60-12. Le traerán noticias de allegados. Buena etapa en la esfera sentimental. No se deje llevar por emociones violentas. Sea más prudente y planifique.
SUERTE NUMERICA: 34-50-12. Alcanzará el reconocimiento deseado en labores. Sea más prudente con los gastos. Dedicación al hogar. Cambios interesantes en las relaciones familiares.
SUERTE NUMERICA: 45-30-18. Tenga calma antes de decidir cuestiones sentimentales. No se preocupe por excesos en asuntos de dinero. Buen día para mostrarse con amigos. No se deje llevar por comentarios.
SUERTE NUMERICA: 71-94-36. En este día podría finalizar una cuestión de carácter legal largo tiempo pospuesta. Invitación a una fiesta que cambiará gran parte de su futuro. Leve depresión en su optimismo sentimental.
SUERTE NUMERICA: 52-66-17. Un periodo de crisis económica llegará a su fin y se avistan buenas posibilidades: no las desperdicie. Intromisiones en su vida particular. Evite un gasto excesivo. El amor pasa por momentos felices.
SUERTE NUMERICA: 84-51-02. Día ideal para concluir trabajos que le preocupaban demasiado. Pronto habrá un cambio en sus tareas que será beneficioso. Reunión social con gente agradable. No exija pruebas de cariño: irritará a su pareja.
SUERTE NUMERICA: 28-99-07. Mal momento para firmar documentos importantes, prevéngase de robos o pérdidas. Horas decisivas en un conflicto familiar en que se debe pronunciar. Momento ideal para hacer proyectos amorosos.
SUERTE NUMERICA: 76-05-19. Día productivo y muy conveniente si se decide a la compra - venta. No se precipite en materia de inversiones. Agradable aumento en sus relaciones amistosas. Un incumplimiento produce fricciones en el amor.
SUERTE NUMERICA: 32-06-67. En su trabajo se prevén soluciones de importancia. Se acerca un momento propicio para su fortuna personal. Cuide su salud, no abuse de sus fuerzas. Armonía y comprensión en su vida sentimental.
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