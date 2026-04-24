VIDEO.- "Es tierra de nadie": motochorros atacaron a alumnos que iban al colegio en La Plata
VIDEO.- "Es tierra de nadie": motochorros atacaron a alumnos que iban al colegio en La Plata
El caso de la “Silvina Luna platense”: la Justicia de La Plata absolvió a la médica acusada
El aumento del boleto de micros en La Plata y la región: convocan a otra consulta ciudadana
Una joven de La Plata quedó entre los tres argentinos finalistas para ingresar al reality de MrBeast
Causa Vialidad: la Justicia confirmó el decomiso y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos
Derrame de aceite quemado dejó un enchastre en una avenida de La Plata: provocó un accidente y montaron un operativo
La charla en el Colegio Nacional, en medio de la polémica y cruces políticos
Kicillof asumió en el PJ bonaerense y preside la primera reunión
VIDEO. Gritos y ataque motochorro en un barrio de La Plata, en medio de una ola de inseguridad que mete miedo
Ruidos molestos: presentan un proyecto para compactar las motos que circulen con caños de escape adulterados
Estados Unidos evaluaría dejar de apoyar la postura británica en las Islas Malvinas: fuerte reacción de Londres
Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"
ATENCIÓN | Se activó un alerta amarillo para el fin de semana en La Plata
Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!
Lo atraparon infraganti con un inhibidor en pleno centro de La Plata y quiso sobornar a la Policía
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Nissan confirmó que se va de la Argentina: con qué grupo negocia la venta de su planta local
Definen la presentación de Adorni en Diputados y el Gobierno reúne a la mesa política con los pliegos de jueces en carpeta
Entradera en La Plata: cinco delincuentes desvalijaron una casa durante dos horas y solo uno fue detenido
Silbidos en la inauguración de la Feria del Libro: "¿Lo arreglaron ustedes lo de YPF o el Gobierno de Milei?", se defendió un funcionario
Mucho más que hojas y copias: la historia de la Librería Pinocho, un emblema de City Bell
VIDEO. Imprudencia total en Ruta 11: detienen una camioneta realizando maniobras de riesgo, sin VTV y sin seguro
Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que chocó contra un camión y murió
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Preparan la tradicional Llamada del Candombe del 25 en Tolosa y abrieron la inscripción para comparsas
El OCEBA, ciego, sordo y mudo: La Plata tiene el récord mundial de cortes de luz
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
María Becerra acompañó a una fan en su lucha contra el cáncer, también tuvo un gesto que llegó al corazón de todos: imágenes y detalles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió en Tolosa. Vecinos preocupados
Escuchar esta nota
La inseguridad volvió a golpear en La Plata y, esta vez, las víctimas fueron estudiantes que se dirigían al colegio en Tolosa. El violento episodio ocurrió en la zona de 528 entre 117 y 118, donde dos motochorros interceptaron a los jóvenes (una alumna y un compañero) para robarles sus pertenencias.
Según relataron vecinos que registraron la secuencia y aportaron las imágenes a EL DIA, uno de los delincuentes descendió de la moto para concretar el asalto mientras su cómplice lo aguardaba a pocos metros con el vehículo en marcha.
“A uno le robaron y después fijate que el chorro vuelve porque lo manda el que maneja”, contó un frentista indignado al describir la maniobra de los ladrones. Según explicó, tras un primer ataque, el asaltante regresó nuevamente para intentar seguir robando. “Y baja nuevamente”, agregó.
El hecho generó fuerte preocupación entre los habitantes del barrio, quienes aseguran vivir una situación cada vez más crítica en materia de seguridad.
“Estamos re desprotegidos. Tolosa, de la vía del tren para 120, es tierra de nadie”, expresó otro vecino, reflejando el malestar y el temor que crece entre quienes transitan diariamente por la zona.
Los frentistas reclamaron mayor presencia policial y patrullajes en horarios de ingreso escolar, al advertir que los delincuentes actúan con total impunidad y eligen como blanco a menores y trabajadores que salen temprano de sus casas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí