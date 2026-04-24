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VIDEO.- "Es tierra de nadie": motochorros atacaron a alumnos que iban al colegio en La Plata

Ocurrió en Tolosa. Vecinos preocupados

24 de Abril de 2026 | 18:20

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La inseguridad volvió a golpear en La Plata y, esta vez, las víctimas fueron estudiantes que se dirigían al colegio en Tolosa. El violento episodio ocurrió en la zona de 528 entre 117 y 118, donde dos motochorros interceptaron a los jóvenes (una alumna y un compañero) para robarles sus pertenencias.

Según relataron vecinos que registraron la secuencia y aportaron las imágenes a EL DIA, uno de los delincuentes descendió de la moto para concretar el asalto mientras su cómplice lo aguardaba a pocos metros con el vehículo en marcha.

“A uno le robaron y después fijate que el chorro vuelve porque lo manda el que maneja”, contó un frentista indignado al describir la maniobra de los ladrones. Según explicó, tras un primer ataque, el asaltante regresó nuevamente para intentar seguir robando. “Y baja nuevamente”, agregó.

El hecho generó fuerte preocupación entre los habitantes del barrio, quienes aseguran vivir una situación cada vez más crítica en materia de seguridad.

“Estamos re desprotegidos. Tolosa, de la vía del tren para 120, es tierra de nadie”, expresó otro vecino, reflejando el malestar y el temor que crece entre quienes transitan diariamente por la zona.

Los frentistas reclamaron mayor presencia policial y patrullajes en horarios de ingreso escolar, al advertir que los delincuentes actúan con total impunidad y eligen como blanco a menores y trabajadores que salen temprano de sus casas.

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