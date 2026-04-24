Pesadilla por un robo en una vivienda de Olmos

Un violento robo tuvo lugar la noche del martes en la localidad de Lisandro Olmos, donde una joven de 18 años fue sorprendida por delincuentes que ingresaron en su vivienda, la redujeron y permanecieron más de una hora dentro del inmueble.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 en una casa ubicada en 51 entre 230 y 231. Según relató la víctima, tres hombres con pasamontañas y guantes negros irrumpieron en la propiedad mientras se encontraba sola.

De acuerdo a su testimonio, los asaltantes la maniataron utilizando un trapo y comenzaron a revolver toda la vivienda en busca de objetos de valor. Durante el episodio, la joven fue agredida físicamente, recibiendo cachetazos y tirones de pelo, lo que le generó un fuerte estado de shock.

Tras permanecer cerca de una hora dentro de la casa, los delincuentes se dieron a la fuga. En ese momento, la víctima logró liberarse y escapó hacia la vivienda de un familiar ubicada a pocos metros, desde donde llamaron al 911.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que los autores ya no se encontraban y que se habían llevado las llaves del domicilio, que dejaron cerrado.

Entre los elementos sustraídos se mencionó un Peugeot 208 blanco, dinero en efectivo, un reloj, joyas, máquinas de afeitar eléctricas, una notebook y un teléfono celular de alta gama.

Los investigadores indicaron que los ladrones habrían ingresado por una puerta lateral que se encontraba abierta y no se descarta que previamente hayan saltado el paredón perimetral.

En la vivienda había un sistema de seguridad privado, el cual fue arrancado por los delincuentes, lo que dificulta la obtención de imágenes del hecho.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes, mientras que la causa quedó en manos de la UFI N° 9 del Departamento Judicial La Plata, ya que hasta el momento no hay sospechosos identificados.

En este contexto, productores y vecinos de la zona frutihortícola de La Plata vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre un incremento sostenido de hechos delictivos, especialmente durante la noche y la madrugada.

Robos en viviendas, quintas y galpones se repiten con una modalidad similar: grupos organizados que aprovechan la baja circulación y la escasa presencia policial para actuar con rapidez.

A su vez, reclaman mayor iluminación, patrullajes más frecuentes y la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos, al considerar que la extensión del territorio y las características semi rurales de la zona facilitan el accionar de los delincuentes. Mientras tanto, crece la sensación de vulnerabilidad entre quienes viven y trabajan en el lugar.