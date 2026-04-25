En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

Este sábado crecieron los reclamos por el humo tóxico que afecta a las localidades de Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, y que incluso llega a barrios aledaños del Casco Urbano. En este marco, los vecinos damnificados aseguraron que "anoche vivimos un infierno" y volvieron a apuntar a una cantara que se encuentra en 17 y 85 y que "funciona como depósito y quema de basura".

"Anoche estuvimos al borde de intoxicarnos, fue verdaderamente un infierno", relataron desde las inmediaciones de 12 bis y 72. "Hubo mucho más humo que lo habitual. Pero de todas formas esta semana la presencia de humo tóxico fue insoportable. Ya no se puede respirar", remarcaron. "El humo penetra por todos lados. La gente no para de sufrir esta situación y se queja al 147", indicaron.

"Esto ocurrió anoche mientras seguíamos viendo cómo ingresan camiones al predio de la cantera", aseguraron.

Por su parte, una vecina de 79 entre 8 y 9 que se comunicó este sábado con EL DIA sostuvo que "esta madrugada fue terrible respirar todo ese olor asqueroso". "No se podía respirar, me quedaron los ojos irritados". "Parece que la Municipalidad no logra solucionar el problema y los vecinos nos vemos muy perjudicados", manifestó.

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En sintonía con otros platenses explicó que "desde hace varios días el olor es terrible" y afirmó que "es a causa de la quema de basura en la cantera a cielo abierto 18 y 85". "Aprovechan la oscuridad de la noche para realizar la quema de desechos", detalló.

Ante ese cuadro de polución, sostuvo: "Acabo de reportar el problema al 147 de la Municipalidad y la persona que me atendió dijo que sólo tomaba el reclamo. Y reclamó "que las autoridades manden a clausurar el lugar porque ese humo es perjudicial para la salud".

En tanto, desde las adyacencias de 15 y 78 describieron que "es un humo considerablemente toxico y nauseabundo". "Anoche provocó irritación ocular, dolor de garganta y de cabeza, además de congestión respiratoria, especialmente para los que tienen alergias respiratorias, como es mi caso", se explayó el damnificado.

"El humo es especialmente denso a la mañana, seguramente porque la quema se activa a la noche", dijo en consonancia con otras declaraciones de afectados.

"Es hora de que el municipio tome cartas en el asunto y se dedique a esta cuestión que es urgente", solicitó. Y agregó que "la presencia de humo constante, prácticamente todos los días, y proviene de la quema clandestina de 84 entre 17 y 19".

Ayer, desde Villa Elvira alertaron que la presencia de humo complico el desarrollo de la jornada escolar en la Escuela Primaria Nº 40 que se encuentra en 20 y 85.

Radiografía de un problema de larga data

Hace unos años bajó la Provincia de Buenos Aires, mandaron personal de Defensa Civil y al poco tiempo el predio de la cantera fue clausurado, recordaron los damnificados. Y destacaron que "desde hace tres meses la quema está con todo y el problema recrudeció hasta llegar a esta situación en la que no se puede respirar".

"Anoche fue el peor día y la gente ya se está enfermando los bronquios. El humo emanado por la basura quemada penetra por todos lados e ingresa a las viviendas. Es algo muy parecido a lo que sucedió con las canteras de Hernández", denunciaron.

"Según hacia donde cambia el viento, el humo puede llegar hasta las canteras hasta Arana, hasta Meridiano V y Parque Saavedra e incluso hasta el Centro. Lo sabemos porque nos hacemos ecos de los reclamos. Pero es acá, en estas zonas hiper-pobladas de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo en donde más lo sufrimos", enfatizaron.

Y precisaron además que "la cantera abarca desde calle 17 casi hasta 19 y desde 85 hasta 91". "Cuenta con ingreso chiquitos en donde apenas pasan los camiones que van a descargar los desechos. Cada tanto se puede ver a bomberos que van a apagar el fuego. Y por lo general queman de noche", deslizaron. Asimismo, señalaron que "si uno pasa por el lugar se ve apenas, ya que es un sector densamente poblado y la cantera está rodeada de casas".

En torno al reclamo generalizado los vecinos levantaron un manto de sospecha al enunciar que "con tantas denuncias que ya realizamos al 147, con tantos vecinos que están sufriendo esta situación, si todavía no se hizo nada para detener esta quema perjudicial para la salud de quienes vivimos ahí es porque hay algo raro que no sabemos".