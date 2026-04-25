Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"
25 de Abril de 2026 | 10:49

Escuchar esta nota

Este sábado crecieron los reclamos por el humo tóxico que afecta a las localidades de Altos de San Lorenzo y Villa Elvira, y que incluso llega a barrios aledaños del Casco Urbano. En este marco, los vecinos damnificados aseguraron que "anoche vivimos un infierno" y volvieron a apuntar a una cantara que se encuentra en 17 y 85 y que "funciona como depósito y quema de basura". 

"Anoche estuvimos al borde de intoxicarnos, fue verdaderamente un infierno", relataron desde las inmediaciones de 12 bis y 72. "Hubo mucho más humo que lo habitual. Pero de todas formas esta semana la presencia de humo tóxico fue insoportable. Ya no se puede respirar", remarcaron. "El humo penetra por todos lados. La gente no para de sufrir esta situación y se queja al 147", indicaron. 

"Esto ocurrió anoche mientras seguíamos viendo cómo ingresan camiones al predio de la cantera", aseguraron. 

Por su parte, una vecina de 79 entre 8 y 9 que se comunicó este sábado con EL DIA sostuvo que "esta madrugada fue terrible respirar todo ese olor asqueroso". "No se podía respirar, me quedaron los ojos irritados". "Parece que la Municipalidad no logra solucionar el problema y los vecinos nos vemos muy perjudicados", manifestó. 

LEA TAMBIÉN

La quema en una cantera alarmó hasta a una escuela

En sintonía con otros platenses explicó que "desde hace varios días el olor es terrible" y afirmó que "es a causa de la quema de basura en la cantera a cielo abierto 18 y 85". "Aprovechan la oscuridad de la noche para realizar la quema de desechos", detalló. 

Ante ese cuadro de polución, sostuvo: "Acabo de reportar el problema al 147 de la Municipalidad y la persona que me atendió dijo que sólo tomaba el reclamo. Y reclamó "que las autoridades manden a clausurar el lugar porque ese humo es perjudicial para la salud". 

En tanto, desde las adyacencias de 15 y 78 describieron que "es un humo considerablemente toxico y nauseabundo". "Anoche provocó irritación ocular, dolor de garganta y de cabeza, además de congestión respiratoria, especialmente para los que tienen alergias respiratorias, como es mi caso", se explayó el damnificado. 

"El humo es especialmente denso a la mañana, seguramente porque la quema se activa a la noche", dijo en consonancia con otras declaraciones de afectados.

"Es hora de que el municipio tome cartas en el asunto y se dedique a esta cuestión que es urgente", solicitó. Y agregó que "la presencia de humo constante, prácticamente todos los días, y proviene de la quema clandestina de 84 entre 17 y 19". 

Ayer,  desde Villa Elvira alertaron que la presencia de humo complico el desarrollo de la jornada escolar en la Escuela Primaria Nº 40 que se encuentra en 20 y 85.

Radiografía de un problema de larga data 

Hace unos años bajó la Provincia de Buenos Aires, mandaron personal de Defensa Civil y al poco tiempo el predio de la cantera fue clausurado, recordaron los damnificados. Y destacaron que "desde hace tres meses la quema está con todo y el problema recrudeció hasta llegar a esta situación en la que no se puede respirar". 

"Anoche fue el peor día y la gente ya se está enfermando los bronquios. El humo emanado por la basura quemada penetra por todos lados e ingresa a las viviendas. Es algo muy parecido a lo que sucedió con las canteras de Hernández", denunciaron.  

"Según hacia donde cambia el viento, el humo puede llegar hasta las canteras hasta Arana, hasta Meridiano V y Parque Saavedra e incluso hasta el Centro. Lo sabemos porque nos hacemos ecos de los reclamos. Pero es acá, en estas zonas hiper-pobladas de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo en donde más lo sufrimos", enfatizaron. 

Y precisaron además que "la cantera abarca desde calle 17 casi hasta 19 y desde 85 hasta 91". "Cuenta con ingreso chiquitos en donde apenas pasan los camiones que van a descargar los desechos. Cada tanto se puede ver a bomberos que van a apagar el fuego. Y por lo general queman de noche", deslizaron. Asimismo, señalaron que "si uno pasa por el lugar se ve apenas, ya que es un sector densamente poblado y la cantera está rodeada de casas". 

En torno al reclamo generalizado los vecinos levantaron un manto de sospecha al enunciar que "con tantas denuncias que ya realizamos al 147, con tantos vecinos que están sufriendo esta situación, si todavía no se hizo nada para detener esta quema perjudicial para la salud de quienes vivimos ahí es porque hay algo raro que no sabemos". 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La quema en una cantera alarmó hasta a una escuela

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

Quiso vender un terreno en La Plata, pero estaba flojo de papeles
+ Leidas

La quema en una cantera alarmó hasta a una escuela

En plena interna, Kicillof asumió en el PJ y sale a buscar afiliados

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte: al paso, con pastelería y pocas mesas

Con la mira en la punta: Estudiantes recibe a Talleres

Algunos de los bienes que le ejecutarían a Cristina

Revés para Cristina Confirman el decomiso de una gran parte de sus bienes

Viaja a Córdoba: el Lobo tendrá a Conti como titular ante el Pirata

Un ciclón frente a la costa bonaerense descargará fuertes vientos este finde en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Más de un siglo salvando vidas: los Bomberos Voluntarios de Berisso cumplen 102 años

Un ciclón frente a la costa bonaerense descargará fuertes vientos este finde en La Plata

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy sábado 25 de abril 2026

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy sábado en EL DIA
Deportes
Presentaron en el Obelisco el Fórmula 1 que conducirá Colapinto mañana domingo en Palermo
Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a tercera ronda en el Masters de Madrid
La agenda deportiva de este sábado: partidos, horarios y transmisión
Con la mira en la punta: Estudiantes recibe a Talleres
El regreso de Tomás Palacios y los convocados
Policiales
Choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó dada vuelta a metros del Parque Ecológico
Violencia de género en La Plata: detuvieron a un policía que golpeó a su pareja con su bebé en brazos
Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región
Delante de su hija, le apoyaron un arma en el pecho para asaltarlo
VIDEO. Dramático robo a dos alumnos que se dirigían a su colegio en Tolosa
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Elke Aymonino: “Me transformé en fan de Isa Kremer”
“La mancha”: Terror adolescente en la Repu
“Le dieron un correctivo”: picante comentario de Lozano sobre Wanda
Chechu Bonelli confesó que tras separarse estaba “tirada en el piso”
Información General
El Gobierno en la mira: rechazo generalizado por impedir el acceso de la prensa a la Rosada
Milei compartió en X una imagen hecha con IA de la periodista Luciana Geuna esposada
Los números de la suerte del sábado 25 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por decirle “cornudo” en redes sociales
Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla