Quinto triunfo consecutivo de Gimnasia: venció a Belgrano 1 a 0 y está más cerca de clasificar a los play off
Quinto triunfo consecutivo de Gimnasia: venció a Belgrano 1 a 0 y está más cerca de clasificar a los play off
Nueva semana con medidas de fuerza en la UNLP: cómo sigue el conflicto tras más de 20 días sin clases
Una salita de atención de La Plata sufrió destrozos tras un nuevo robo: "Estamos cansados"
Continúa la tensión en la interna del PJ bonaerense: el nuevo cruce entre Bianco y Máximo
Distintos barrios de la Ciudad, sin luz en medio de las fuertes ráfagas de viento
Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro volverá a declarar este lunes tras el cuarto intermedio
Ex alumnos del Colegio Nacional de La Plata cuestionaron el acto político y reclamaron “respeto institucional”
Adiós a Adolfo Aristarain: el cineasta argentino murió a los 82 años
FOTOS | Franco Colapinto corrió por las calles de Buenos Aires e hizo delirar a más de 500 mil fans
VIDEO. Así fue el violento robo armado en un comercio de Los Hornos
Atentado contra Trump: un agente baleado y un sospechoso identificado como residente de California
"Son peor que el papá": los audios de Luque al criticar a las hijas de Diego Maradona
El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina
Choque y vuelco en La Plata: dos jóvenes resultaron heridas y fueron hospitalizadas
Alerta amarilla por fuertes vientos en La Plata: domingo fresco, inestable y ventoso en la región
Señales de debilidad en el Gobierno, la oposición en movimiento y la disputa por el futuro político
Las autoridades de la Universidad de La Plata ratificaron su identificación con el Kirchnerismo
Picante cruce entre Pablo Echarri y Mario Pergolini: reproches, ironías y referencias políticas en vivo
Hartazgo total en Villa Castells: electrifican alambrados por la inseguridad
La agenda deportiva del domingo se cubre de fútbol: partidos, horarios y TV
Grave incendio en Berisso: un hombre fue rescatado y permanece en estado crítico
Quién es el detenido por el intento de atentado contra Donald Trump
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
Juana Viale volvió a reemplazar a Mirtha Legrand y llevó tranquilidad sobre su salud
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Cada vez más platenses hacen malabares: radiografía del mercado laboral en la Región
Milei condenó el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El reclamo salarial y por la Ley de Financiamiento Universitario ratifican los nuevos paros de los profesores
Escuchar esta nota
El primer cuatrimestre de este año en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) no será recordado por el bullicio habitual de los pasillos repletos de estudiantes. Por el contrario, este inicio de año ha estado dominado por el silencio prolongado de las aulas vacías. La comunidad universitaria, integrada por docentes, no docentes y estudiantes, atraviesa uno de los ciclos lectivos más conflictivos de la última década, con un plan de lucha que ya suma 15 jornadas de paro docente y 10 días de paro del sector nodocente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En ese contexto, desde mañana habrá otra semana de paro docente y el calendario escolar en colegios y el académico en facultades está en jaque, al menos para esta primera parte del año.
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp), la Asociación de Trabajadores nodocentes (Atulp) han consolidado un bloque junto a la Federación Universitaria de La Plata (Fulp).
Si bien los números de los paros reflejan la magnitud del conflicto, la postal del reclamo se encuentra en la calle. Las “clases públicas” se han convertido en la herramienta predilecta para romper la barrera del aula y llevar el reclamo a la vereda. Es habitual ver en pleno centro platense o frente a la sede del Rectorado, a profesores dictando clases a cielo abierto sobre el asfalto, rodeados de estudiantes que sostienen carteles en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.
La FULP, por su parte, ha dinamizado el conflicto. Los estudiantes no solo han participado activamente de las movilizaciones y las “marchas de antorchas” que han iluminado las noches de la ciudad, sino que han ocupado un rol central en la organización de ollas populares y asambleas estudiantiles.
La semana pasada más de 5.000 personas estuvieron en la marcha de antorchas, entre docentes, nodocentes y alumnos. Está previsto para el próximo 12 de mayo que se realice la nueva marcha federal universitaria.
LE PUEDE INTERESAR
Distintos barrios de la Ciudad, sin luz en medio de las fuertes ráfagas de viento
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Meridiano V celebra sus 116 años de cultura barrial
Para los alumnos, el impacto es doble: la incertidumbre sobre la continuidad de su cursada y el temor a que la universidad se convierta en una institución accesible solo para quienes puedan costearla. Recientemente, hicieron un reclamo por la falta de acreditación del boleto universitario en sus cuentas de la tarjeta SUBE. Si bien se acreditaron en parte de las cuentas de los alumnos, otros aún esperan que se concrete ese depósito para viajar en micro hasta las facultades.
El impacto en la vida cotidiana de los estudiantes es evidente. El cronograma de exámenes se ha visto alterado en repetidas ocasiones, entre otras consecuencias de las medidas de fuerza.
“Cada vez que paramos, lo hacemos con el dolor de saber que es el estudiante quien pierde el día de clases, pero entendemos que la universidad pública no puede funcionar a costa del hambre de sus trabajadores”, expresó recientemente un referente gremial durante una de las movilizaciones frente al edificio de presidencia de la UNLP. La frase resume el sentimiento predominante: el conflicto es profundo, el descontento es masivo y la capacidad de diálogo con el Gobierno Nacional parece, por ahora, un horizonte lejano.
Entre las pocas facultades que mantuvieron el calendario académico se encuentran Económicas, Informática, Odontología (fundamentalmente el hospital odontológico universitario, Derecho y Veterinarias). Los colegios y el resto de las facultades tuvieron más de 20 días sin actividades a lo largo de los primeros meses de este año.
Con la medida de fuerza de esta semana los docentes superarán los 20 días de paros en lo que va de 2026, lo que ha generado en distintas facultades la extrema preocupación de los estudiantes y en los colegios preuniversitarios una grieta entre padres que apoyan las medidas de fuerza y otros que analizan ir a la Justicia contra los paros para garantizar el derecho a estudiar de sus hijos, como fue el caso de la Anexa, donde hubo carteles contra los paros y actos en repudio de esas expresiones públicas.
Las autoridades de la UNLP han llamado a buscar otras alternativas para hacer los reclamos, pero los gremios insisten: sin una recomposición real y sin el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento, la lucha continuará.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí