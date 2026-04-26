Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Nueva semana con medidas de fuerza en la UNLP: cómo sigue el conflicto tras más de 20 días sin clases

El reclamo salarial y por la Ley de Financiamiento Universitario ratifican los nuevos paros de los profesores

Nueva semana con medidas de fuerza en la UNLP: cómo sigue el conflicto tras más de 20 días sin clases
26 de Abril de 2026 | 19:17

Escuchar esta nota

El primer cuatrimestre de este año en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) no será recordado por el bullicio habitual de los pasillos repletos de estudiantes. Por el contrario, este inicio de año ha estado dominado por el silencio prolongado de las aulas vacías. La comunidad universitaria, integrada por docentes, no docentes y estudiantes, atraviesa uno de los ciclos lectivos más conflictivos de la última década, con un plan de lucha que ya suma 15 jornadas de paro docente y 10 días de paro del sector nodocente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese contexto, desde mañana habrá otra semana de paro docente y el calendario escolar en colegios y el académico en facultades está en jaque, al menos para esta primera parte del año.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp), la Asociación de Trabajadores nodocentes (Atulp) han consolidado un bloque junto a la Federación Universitaria de La Plata (Fulp).

Si bien los números de los paros reflejan la magnitud del conflicto, la postal del reclamo se encuentra en la calle. Las “clases públicas” se han convertido en la herramienta predilecta para romper la barrera del aula y llevar el reclamo a la vereda. Es habitual ver en pleno centro platense o frente a la sede del Rectorado, a profesores dictando clases a cielo abierto sobre el asfalto, rodeados de estudiantes que sostienen carteles en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

La FULP, por su parte, ha dinamizado el conflicto. Los estudiantes no solo han participado activamente de las movilizaciones y las “marchas de antorchas” que han iluminado las noches de la ciudad, sino que han ocupado un rol central en la organización de ollas populares y asambleas estudiantiles.

La semana pasada más de 5.000 personas estuvieron en la marcha de antorchas, entre docentes, nodocentes y alumnos. Está previsto para el próximo 12 de mayo que se realice la nueva marcha federal universitaria.

LE PUEDE INTERESAR

Distintos barrios de la Ciudad, sin luz en medio de las fuertes ráfagas de viento

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Meridiano V celebra sus 116 años de cultura barrial

Para los alumnos, el impacto es doble: la incertidumbre sobre la continuidad de su cursada y el temor a que la universidad se convierta en una institución accesible solo para quienes puedan costearla. Recientemente, hicieron un reclamo por la falta de acreditación del boleto universitario en sus cuentas de la tarjeta SUBE. Si bien se acreditaron en parte de las cuentas de los alumnos, otros aún esperan que se concrete ese depósito para viajar en micro hasta las facultades.

IMPACTO

El impacto en la vida cotidiana de los estudiantes es evidente. El cronograma de exámenes se ha visto alterado en repetidas ocasiones, entre otras consecuencias de las medidas de fuerza.

“Cada vez que paramos, lo hacemos con el dolor de saber que es el estudiante quien pierde el día de clases, pero entendemos que la universidad pública no puede funcionar a costa del hambre de sus trabajadores”, expresó recientemente un referente gremial durante una de las movilizaciones frente al edificio de presidencia de la UNLP. La frase resume el sentimiento predominante: el conflicto es profundo, el descontento es masivo y la capacidad de diálogo con el Gobierno Nacional parece, por ahora, un horizonte lejano.

Entre las pocas facultades que mantuvieron el calendario académico se encuentran Económicas, Informática, Odontología (fundamentalmente el hospital odontológico universitario, Derecho y Veterinarias). Los colegios y el resto de las facultades tuvieron más de 20 días sin actividades a lo largo de los primeros meses de este año.

Con la medida de fuerza de esta semana los docentes superarán los 20 días de paros en lo que va de 2026, lo que ha generado en distintas facultades la extrema preocupación de los estudiantes y en los colegios preuniversitarios una grieta entre padres que apoyan las medidas de fuerza y otros que analizan ir a la Justicia contra los paros para garantizar el derecho a estudiar de sus hijos, como fue el caso de la Anexa, donde hubo carteles contra los paros y actos en repudio de esas expresiones públicas.

Las autoridades de la UNLP han llamado a buscar otras alternativas para hacer los reclamos, pero los gremios insisten: sin una recomposición real y sin el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento, la lucha continuará.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

María Florencia Busso

Quinto triunfo consecutivo de Gimnasia: venció a Belgrano 1 a 0 y está más cerca de clasificar a los play off

Ex alumnos del Colegio Nacional de La Plata cuestionaron el acto político y reclamaron “respeto institucional”

Las autoridades de la Universidad de La Plata ratificaron su identificación con el Kirchnerismo

La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

Atentado contra Trump: un agente baleado y un sospechoso identificado como residente de California

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha ante la T
Últimas noticias de La Ciudad

Distintos barrios de la Ciudad, sin luz en medio de las fuertes ráfagas de viento

VIDEO. Meridiano V celebra sus 116 años de cultura barrial

Ex alumnos del Colegio Nacional de La Plata cuestionaron el acto político y reclamaron “respeto institucional”

Taxistas platenses elevaron un reclamo para regularizar la actividad y realizar mejoras inclusivas
Espectáculos
Adiós a Adolfo Aristarain: el cineasta argentino murió a los 82 años
Picante cruce entre Pablo Echarri y Mario Pergolini: reproches, ironías y referencias políticas en vivo
Juana Viale volvió a reemplazar a Mirtha Legrand y llevó tranquilidad sobre su salud
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Los vínculos familiares más inesperados
Policiales
Una salita de atención de La Plata sufrió destrozos tras un nuevo robo: "Estamos cansados"
VIDEO. Así fue el violento robo armado en un comercio de Los Hornos
Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro volverá a declarar este lunes tras el cuarto intermedio
"Son peor que el papá": los audios de Luque al criticar a las hijas de Diego Maradona
Detuvieron a un joven armado en Abasto: llevaba una pistola 9 mm sin numeración
Información General
ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
Ocurrencias: música rencorosa
Los números de la suerte del domingo 26 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Federación Bioquímica de la Provincia inauguró su nuevo edificio anexo en La Plata
Deportes
Quinto triunfo consecutivo de Gimnasia: venció a Belgrano 1 a 0 y está más cerca de clasificar a los play off
VIDEO. Gimnasia vs Belgrano: el gol de Nicolás Barros Schelotto
FOTOS | Franco Colapinto corrió por las calles de Buenos Aires e hizo delirar a más de 500 mil fans
La agenda deportiva del domingo se cubre de fútbol: partidos, horarios y TV
Estudiantes en deuda: empató y ahora piensa en la Copa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla