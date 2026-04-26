Nueva semana con medidas de fuerza en la UNLP: cómo sigue el conflicto tras más de 20 días sin clases

El primer cuatrimestre de este año en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) no será recordado por el bullicio habitual de los pasillos repletos de estudiantes. Por el contrario, este inicio de año ha estado dominado por el silencio prolongado de las aulas vacías. La comunidad universitaria, integrada por docentes, no docentes y estudiantes, atraviesa uno de los ciclos lectivos más conflictivos de la última década, con un plan de lucha que ya suma 15 jornadas de paro docente y 10 días de paro del sector nodocente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese contexto, desde mañana habrá otra semana de paro docente y el calendario escolar en colegios y el académico en facultades está en jaque, al menos para esta primera parte del año.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp), la Asociación de Trabajadores nodocentes (Atulp) han consolidado un bloque junto a la Federación Universitaria de La Plata (Fulp).

Si bien los números de los paros reflejan la magnitud del conflicto, la postal del reclamo se encuentra en la calle. Las “clases públicas” se han convertido en la herramienta predilecta para romper la barrera del aula y llevar el reclamo a la vereda. Es habitual ver en pleno centro platense o frente a la sede del Rectorado, a profesores dictando clases a cielo abierto sobre el asfalto, rodeados de estudiantes que sostienen carteles en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

La FULP, por su parte, ha dinamizado el conflicto. Los estudiantes no solo han participado activamente de las movilizaciones y las “marchas de antorchas” que han iluminado las noches de la ciudad, sino que han ocupado un rol central en la organización de ollas populares y asambleas estudiantiles.

La semana pasada más de 5.000 personas estuvieron en la marcha de antorchas, entre docentes, nodocentes y alumnos. Está previsto para el próximo 12 de mayo que se realice la nueva marcha federal universitaria.

Para los alumnos, el impacto es doble: la incertidumbre sobre la continuidad de su cursada y el temor a que la universidad se convierta en una institución accesible solo para quienes puedan costearla. Recientemente, hicieron un reclamo por la falta de acreditación del boleto universitario en sus cuentas de la tarjeta SUBE. Si bien se acreditaron en parte de las cuentas de los alumnos, otros aún esperan que se concrete ese depósito para viajar en micro hasta las facultades.

IMPACTO

El impacto en la vida cotidiana de los estudiantes es evidente. El cronograma de exámenes se ha visto alterado en repetidas ocasiones, entre otras consecuencias de las medidas de fuerza.

“Cada vez que paramos, lo hacemos con el dolor de saber que es el estudiante quien pierde el día de clases, pero entendemos que la universidad pública no puede funcionar a costa del hambre de sus trabajadores”, expresó recientemente un referente gremial durante una de las movilizaciones frente al edificio de presidencia de la UNLP. La frase resume el sentimiento predominante: el conflicto es profundo, el descontento es masivo y la capacidad de diálogo con el Gobierno Nacional parece, por ahora, un horizonte lejano.

Entre las pocas facultades que mantuvieron el calendario académico se encuentran Económicas, Informática, Odontología (fundamentalmente el hospital odontológico universitario, Derecho y Veterinarias). Los colegios y el resto de las facultades tuvieron más de 20 días sin actividades a lo largo de los primeros meses de este año.

Con la medida de fuerza de esta semana los docentes superarán los 20 días de paros en lo que va de 2026, lo que ha generado en distintas facultades la extrema preocupación de los estudiantes y en los colegios preuniversitarios una grieta entre padres que apoyan las medidas de fuerza y otros que analizan ir a la Justicia contra los paros para garantizar el derecho a estudiar de sus hijos, como fue el caso de la Anexa, donde hubo carteles contra los paros y actos en repudio de esas expresiones públicas.

Las autoridades de la UNLP han llamado a buscar otras alternativas para hacer los reclamos, pero los gremios insisten: sin una recomposición real y sin el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento, la lucha continuará.