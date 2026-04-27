Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

Política y Economía

Empleo registrado en Mar del Plata cae por 17 meses y crecen despidos sin causa

Un informe de la UNMdP advierte sobre la destrucción sostenida de empleo formal, el aumento de la precarización laboral y un alza en la desocupación, con fuerte impacto en jóvenes.

Empleo registrado en Mar del Plata cae por 17 meses y crecen despidos sin causa
27 de Abril de 2026 | 15:16

Escuchar esta nota

El empleo registrado en empresas de cinco o más trabajadores de Mar del Plata continúa en descenso desde marzo de 2025, acumulando 17 meses consecutivos de caída hasta inicios de 2026, en un contexto marcado por el aumento de despidos sin causa, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata basado en datos oficiales.

El estudio, elaborado por Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Gallo, analiza la información de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que releva mensualmente la situación de empresas de distintos sectores, excepto el primario. Allí se señala que desde mediados de 2024 “se fue generando una desaceleración” en la creación de empleo, que luego derivó en una etapa de destrucción laboral.

De acuerdo con el relevamiento, la caída sostenida responde a “una menor proporción de altas respecto a las bajas registradas en cada mes”. En los contratos de duración indeterminada “continúa la brecha negativa entre altas y bajas a niveles casi constantes”, mientras que en los vínculos temporales se observan oscilaciones vinculadas a la estacionalidad, aunque con “una mayor rotación” como “mecanismo compensatorio” ante la pérdida de empleo estable.

El informe advierte que “en los últimos meses han adquirido mayor protagonismo contratos que significan una precarización de las relaciones laborales debido a la inestabilidad en el puesto de trabajo”. Además, subraya el crecimiento de los despidos sin causa: “Desde inicios de 2024 hay un incremento de esta modalidad, llegando a niveles superiores a 2019”.

Por sectores, la caída del empleo se intensificó en “Industrias manufactureras” (4%), “Construcción” (8,1%), “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (cerca del 5%) y también comenzó a impactar en “Comercio, restaurantes y hoteles”. Solo “Servicios comunales, sociales y personales” mantuvo cierta estabilidad.

En cuanto al mercado laboral local, durante el último cuatrimestre de 2025 la desocupación alcanzó el 9,5%, afectando a 33.000 personas, principalmente jóvenes, y subió 0,9 puntos porcentuales interanuales. Este nivel ubicó a la ciudad entre los aglomerados con mayor desempleo del país.

Al mismo tiempo, la tasa de empleo creció levemente hasta el 47,2%. El informe interpreta este fenómeno como parte de “un incremento de la participación en el mercado de trabajo” y lo vincula al “efecto del trabajador adicional”, que ocurre cuando más integrantes del hogar buscan empleo ante la pérdida de poder adquisitivo.

La subocupación también aumentó, alcanzando el 12,2% (43.000 personas), con un alto nivel de subocupación no demandante: “uno de los valores más elevados” con un 5%. Asimismo, la proporción de ocupados que buscan otro empleo llegó al 11,8% (41.000 personas), en un contexto donde influye “un efecto desaliento en la búsqueda de empleo”.

Por último, el informe pone en duda la medición de la pobreza, cuya tasa bajó del 28,9% al 22,8% en el último semestre de 2025. Según los investigadores, esta caída “llama la atención de cualquier cientista social”, dado el deterioro del empleo y los ingresos.

En ese sentido, señalan que la metodología oficial “desde hace años está desactualizada” y presenta limitaciones, especialmente porque “las tarifas y alquileres ocupan una proporción sustantiva en el ingreso de las familias”, pero no son adecuadamente considerados en el cálculo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse

Dejaron de tomar micros en la Región más de medio millón de personas: las causas de la abrupta caída de pasajeros

Arrancó otra semana completa de paro docente: el impacto en colegios y facultades de la UNLP

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina

Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Advierten sobre distintas situaciones peligrosas en la República de los Niños
Últimas noticias de Política y Economía

Lanzan un seminario para debatir riesgos, desafíos y oportunidades en la era de la IA

Avanza en el Concejo la rendición de cuentas municipal y se votará en la próxima sesión

Bahía Blanca creció sin verde: expansión urbana y desigualdad ambiental en evidencia

Mar del Plata: la Justicia dará charlas en escuelas sobre violencia

Policiales
48 segundos: marcaron una casa en La Plata, el menor de los ladrones trepó y se robaron la bicicleta
Clínica del horror: encontraron 8 fetos humanos dentro de una bolsa de basura
Cercados por el delito: se extiende el uso de alambres eléctricos
García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
Espectáculos
En la entrega de los Martín Fierro de la Moda: Romina Gaetani habló de su presente tras la denuncia por violencia
La reacción de Pampita al perder con Sofía Gonet el Martín Fierro en la categoría Mejor estilo femenino en big show
Rating: los números de la ceremonia de los premios Martín Fierro de la Moda
La alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda 2026: en 25 fotos los looks de los famosos
Reproche de Susana Giménez a Luis Ventura en los Martín Fierro de la Moda 2026
Información General
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS
ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono
Deportes
Alexander Medina, en la previa de Estudiantes - Flamengo: "Creo en estos jugadores y estoy ilusionado"
Gimnasia puede asegurar hoy su clasificación a los playoff: qué resultado tiene que darse
VIDEO. Gimnasia puso quinta hacia los playoffs
Tarde polémica con el VAR como protagonista
Lo más valioso del ciclo que crece en seducción

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla