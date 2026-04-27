Empleo registrado en Mar del Plata cae por 17 meses y crecen despidos sin causa

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Un informe de la UNMdP advierte sobre la destrucción sostenida de empleo formal, el aumento de la precarización laboral y un alza en la desocupación, con fuerte impacto en jóvenes.
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El empleo registrado en empresas de cinco o más trabajadores de Mar del Plata continúa en descenso desde marzo de 2025, acumulando 17 meses consecutivos de caída hasta inicios de 2026, en un contexto marcado por el aumento de despidos sin causa, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata basado en datos oficiales.
El estudio, elaborado por Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Gallo, analiza la información de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que releva mensualmente la situación de empresas de distintos sectores, excepto el primario. Allí se señala que desde mediados de 2024 “se fue generando una desaceleración” en la creación de empleo, que luego derivó en una etapa de destrucción laboral.
De acuerdo con el relevamiento, la caída sostenida responde a “una menor proporción de altas respecto a las bajas registradas en cada mes”. En los contratos de duración indeterminada “continúa la brecha negativa entre altas y bajas a niveles casi constantes”, mientras que en los vínculos temporales se observan oscilaciones vinculadas a la estacionalidad, aunque con “una mayor rotación” como “mecanismo compensatorio” ante la pérdida de empleo estable.
El informe advierte que “en los últimos meses han adquirido mayor protagonismo contratos que significan una precarización de las relaciones laborales debido a la inestabilidad en el puesto de trabajo”. Además, subraya el crecimiento de los despidos sin causa: “Desde inicios de 2024 hay un incremento de esta modalidad, llegando a niveles superiores a 2019”.
Por sectores, la caída del empleo se intensificó en “Industrias manufactureras” (4%), “Construcción” (8,1%), “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” (cerca del 5%) y también comenzó a impactar en “Comercio, restaurantes y hoteles”. Solo “Servicios comunales, sociales y personales” mantuvo cierta estabilidad.
En cuanto al mercado laboral local, durante el último cuatrimestre de 2025 la desocupación alcanzó el 9,5%, afectando a 33.000 personas, principalmente jóvenes, y subió 0,9 puntos porcentuales interanuales. Este nivel ubicó a la ciudad entre los aglomerados con mayor desempleo del país.
Al mismo tiempo, la tasa de empleo creció levemente hasta el 47,2%. El informe interpreta este fenómeno como parte de “un incremento de la participación en el mercado de trabajo” y lo vincula al “efecto del trabajador adicional”, que ocurre cuando más integrantes del hogar buscan empleo ante la pérdida de poder adquisitivo.
La subocupación también aumentó, alcanzando el 12,2% (43.000 personas), con un alto nivel de subocupación no demandante: “uno de los valores más elevados” con un 5%. Asimismo, la proporción de ocupados que buscan otro empleo llegó al 11,8% (41.000 personas), en un contexto donde influye “un efecto desaliento en la búsqueda de empleo”.
Por último, el informe pone en duda la medición de la pobreza, cuya tasa bajó del 28,9% al 22,8% en el último semestre de 2025. Según los investigadores, esta caída “llama la atención de cualquier cientista social”, dado el deterioro del empleo y los ingresos.
En ese sentido, señalan que la metodología oficial “desde hace años está desactualizada” y presenta limitaciones, especialmente porque “las tarifas y alquileres ocupan una proporción sustantiva en el ingreso de las familias”, pero no son adecuadamente considerados en el cálculo.
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