Allanamiento en la Unidad 9 de La Plata: secuestraron celulares, notebooks, routers y hasta consolas de videojuegos

La justicia platense desarticuló una red de comercio ilegal que funcionaba en el interior de una unidad penitenciaria de La Plata. El operativo reveló el desvío de mercadería y la presencia de dispositivos electrónicos prohibidos en un sector destinado a exmiembros de fuerzas de seguridad.

Bajo la dirección de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7, se ejecutó un allanamiento de gran escala el pasado viernes. El procedimiento tuvo lugar en el pabellón 16 del penal, un área donde se alojan internos con pasado en fuerzas de seguridad.

La medida contó con el aval de la jueza Marcela Garmendia, a cargo del Juzgado de Garantías N° 5. En el acta oficial se detalla la participación de funcionarios judiciales, efectivos de la DDI y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron una inspección minuciosa en cada celda.

El resultado de la requisa sorprendió a los investigadores por la cantidad y calidad de los elementos incautados. Dentro de un ámbito donde la conectividad debe estar estrictamente regulada, las autoridades retiraron: más de cien teléfonos celulares y computadoras portátiles, equipos de conexión a internet, routers y amplificadores de señal, consolas de videojuegos de última generación, como PlayStation 4 y 5, dispositivos de almacenamiento de datos y grandes cantidades de cigarrillos y productos destinados a la venta informal.

La investigación penal se originó tras la sospecha de irregularidades en el manejo de los insumos básicos. Según los datos que maneja la fiscalía, una parte de los alimentos y suministros que debían recibir todos los internos era interceptada antes de su entrega.

Este botín terminaba bajo el control de un interno apodado “El Tano”, quien presuntamente lideraba el mercado negro dentro del pabellón. Allí se vendían desde alimentos y cigarrillos hasta sustancias prohibidas, como alcohol y estupefacientes.

La causa no solo apunta a los reclusos, sino que también pone bajo la lupa al personal jerárquico del servicio penitenciario. La justicia investiga la responsabilidad de los encargados de los depósitos y de la cúpula de la unidad, ante la clara sospecha de una connivencia necesaria para el ingreso de tecnología y el desvío de camiones de mercadería.

Los elementos secuestrados ya se encuentran en sede judicial para las pericias correspondientes. Desde el entorno de la fiscalía indicaron que el análisis de los teléfonos y las computadoras podría derivar en nuevas imputaciones y detenciones en el corto plazo.