Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |breves

La basura desborda en la cuadra de 45 entre 17 y diagonal 73

La basura desborda en la cuadra de 45 entre 17 y diagonal 73
27 de Abril de 2026 | 02:34
Edición impresa

En la cuadra de calle 45 entre 17 y diagonal 73 los vecinos observaron que en los últimos fines de semana la basura desborda en las veredas, más allá del contenedor de residuos que está en la zona. “Una montaña de bolsas desparramadas en la vereda, desechos sueltos y un olor nauseabundo ya son parte de la vida cotidiana en este barrio, donde hay varios comercios”, apuntó un vecino, que pidió urgentes medidas para evitar que se repita este cuadro de situación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Máximo contra un frente anti-Milei y Bianco no prioriza indulto a Cristina

Se viene otra semana de paro docente en la Universidad

VIDEO. Puso quinta hacia los playoffs

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

Tarde polémica con el VAR como protagonista

Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro

Gimnasia volvió y ojo con Conti

La motosierra llega al campo
Últimas noticias de La Ciudad

Se viene otra semana de paro docente en la Universidad

Caída abrupta de pasajeros: más de medio millón abandonó el micro

Ex rugbiers festejaron medio siglo de unión por el deporte en La Plata

Una huella que persiste: Berisso recordó Chernobyl con emoción y conciencia
Policiales
Cercados por el delito: se extiende el uso de alambres eléctricos
García Furfaro otra vez frente al juez por las muertes del fentanilo
En La Loma escala un reclamo vecinal por la situación de inseguridad
En un asalto, atacan a golpes al sereno de una obra
Dos horas de cautiverio para un hombre en Berisso
Información General
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
Hasta 7 huevos por semana: el nuevo criterio de la OMS
ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
Deportes
VIDEO. Puso quinta hacia los playoffs
Tarde polémica con el VAR como protagonista
Lo más valioso del ciclo que crece en seducción
Ariel Pereyra: “No pienso en quedarme, pienso en Argentinos”
Gimnasia volvió y ojo con Conti
Espectáculos
Adolfo Aristarain: una voz personal e imprescindible
“Ghosts”: una comedia sobre lo que da dolor y miedo
Terminó el Bafici: cuáles fueron los filmes ganadores
Colapinto y Maia Reficco blanquearon su romance
Colesterol y pilates: Levinton contó cómo fue su infarto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla