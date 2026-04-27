Denunciaron por actitudes de violencia a una familia

Un conflicto vecinal escaló en las últimas horas en la localidad platense de Los Hornos, donde una familia fue denunciada por presuntas actitudes violentas que mantienen en vilo a quienes viven en la zona de las calles 165 y 64.

Según trascendió, los hechos se vienen repitiendo desde hace tiempo e incluyen agresiones verbales, amenazas y situaciones intimidantes que alteran la convivencia cotidiana. La situación habría llegado a un punto límite cuando hubo un intento de atropellamiento con un auto.

Fuentes del caso indicaron que hay varias presentaciones en contra de los acusados, entre ellos un hombre y su hijo adolescente, quienes ya habrían sido echados de otros barrios de la Ciudad por la misma situación.

La Justicia, en su caso, deberá determinar las responsabilidades y evaluar posibles medidas de protección para las personas afectadas.

Mientras tanto, en el barrio crece la preocupación por la reiteración de este tipo de episodios y muchos temen que todo pueda terminar de la peor manera.