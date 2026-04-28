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La Ciudad |El nene es viral en redes sociales

Y un día Salvi Goñi conoció a Scaloni: "Te amo mucho, voy a llorar"

28 de Abril de 2026 | 10:56

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El pequeño Salvador Goñi (4), conocido como Salvi, uno de los dos mini hinchas virales de Estudiantes de La Plata, vivió un momento que difícilmente olvide: conoció a Lionel Scaloni y protagonizó un encuentro emocionante.

Salvi, platense y dando primeros pasos en fútbol infantil, se hizo conocido en redes sociales por sus videos ligados al Pincha, donde mezcla pasión, ocurrencias y ternura. Su fama creció rápidamente entre hinchas sean o no del León, con frases que se volvieron virales y un carisma que lo llevó incluso a ser invitado al estadio UNO. Su historia, atravesada por el amor al club y el acompañamiento de mamá y papá, lo convirtió en una carita reconocible para el mundo albirrojo.

Y anoche su papá dio a conocer el encuentro con el entrenador de la selección argentina, que fue tan inesperado como impactante para el nene.

"Voy a llorar"

 

“Fue una locura, no sabía a quién iba a conocer, me quedé duro de felicidad, nunca me voy a olvidar”, contó sobre ese momento en un video en Instagram. La sorpresa fue total desde el primer instante, cuando Scaloni, al verlo -para una publicidad bancaria-, le dijo con complicidad: “Pateame a mí, pateame a mí”, en referencia a los videos donde Salvi le pedía, en tono de broma, que lo convocara al Mundial.

Salvi casi no podía hablar, estuvo minutos callado, impactado por tener enfrente al campeón del mundo. “Voy a llorar”, alcanzó a decir, mientras Scaloni lo alzaba a upa en un gesto que terminó de sellar la escena. Antes de despedirse, Salvi le dijo: “Te amo mucho”.

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