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La Ciudad |Mini pinchas tiktokers con millones de vistas

Cakis y Salvi, los nenes virales de La Plata, tuvieron su gran día y fueron invitados a la cancha de Estudiantes

Tienen tres y cuatro años, respectivamente. En los últimos meses ganaron fama en Tik Tok, Instagram y cuentan con millones de visualizaciones en cada video que suben sus papás. Son conocidos en buena parte del país simplemente por sus ocurrencias y sonrisas

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

16 de Marzo de 2026 | 09:24

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En tiempos donde las redes sociales fabrican historias todos los días, pocas logran transmitir tanta ternura y autenticidad como la de dos pequeños hinchas de Estudiantes que, entre risas, ocurrencias y amor por el club, conquistaron a miles de personas. Y en este caso, desde La Plata a todo el país y hasta algunos rincones fuera de la región.

Decir Hilario Szelagowski Albina (3) y Salvador Goñi (4) puede que sean apenas dos nombres. El primero más complicador de mencionar que el segundo, ja. Pero decir Cakis y Salvi, asociados al Pincha, a las redes sociales y a esas sonrisas que contagian, ya no necesita demasiadas presentaciones. Los dos pequeños se volvieron virales en los últimos meses en Tik Tok e Instagram y el pasado viernes vivieron una noche que difícilmente olviden: fueron invitados a disfrutar una experiencia especial en Estadio Jorge Luis Hirschi, en UNO, la casa del Pincha.

Ahí estuvieron, cerca del campo de juego, entre regalos, recorridas y la emoción de ver el partido muy cerca de sus ídolos. Una experiencia distinta para dos chicos que, sin buscarlo demasiado, terminaron convirtiéndose en pequeñas celebridades del mundo albirrojo.

Hola Cakis

Cakis, como todos ya lo conocen, tiene apenas tres años. Hilario Szelagowski Albina nació el 19 de noviembre de 2022 y desde hace un tiempo aparece en redes opinando, alentando, sufriendo y celebrando cada momento del Pincha. Hijo de Camila Albina, licenciada en psicología y emprendedora de indumentaria, y de Mathias Szelagowski, abogado, el pequeño se volvió famoso por su soltura frente a la cámara.

Los primeros videos -con más de 600 mil seguidores en Tik Tok en la cuenta de sus papá- comenzaron a circular a mediados de 2025. En muchos de ellos aparece cocinando con su papá o compartiendo momentos con su mamá, pero lo que realmente atrapó a todos fue su manera de hablar de Estudiantes como si cada jugador fuera parte de su familia. Sobre todo uno: Edwin Cetré.

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Entre ocurrencias, gestos y frases que ya quedaron instaladas como el clásico “Hola Cakis”, el pequeño demuestra una naturalidad propia de los chicos nacidos en la era digital. No le escapa a la actualidad, canta su “chiquitapiabotón”, dice que es “amigo del Grinch” y se mueve frente a la cámara con una habilidad que sorprende. La edición de los videos ayuda, claro, pero el carisma es todo suyo.

Salvi y sus tips

En ese universo también apareció Salvi. Salvador Goñi, nacido el 12 de octubre de 2021, es hijo de Santiago Goñi, creador digital, y de Eugenia Espoturno, asistente de minoridad. Desde hace unos meses su nombre empezó a sonar entre los hinchas del Pincha y el fenómeno creció todavía más durante enero y febrero.

Pequeño jugador de fútbol y con espíritu de influencer, Salvi ya dejó varias perlitas virales. Le pidió a Lionel Scaloni que lo convoque a la Selección y hasta fue invitado días atrás al predio de Asociación del Fútbol Argentino. También tira factos sobre "tácticas" para pegarle a la pelota y mostró cómo es un día de cancha para un hincha del Pincha. Tiene su propio Tik Tok, manejado por los padres, con más de 145 mil seguidores. Y en Instagram, su papá supera los 220 mil.

Pero su talento no termina ahí. En la cocina también se luce: sabe de "asaditos", milanesas, pastafrola, tortafritas y "pizzita casera". Una estrella dentro y fuera de la casa. Aunque, como él mismo contó con humor, “se le terminó la joda”, porque ya empezó el jardín.

El fenómeno de Cakis y Salvi creció de manera natural, entre videos familiares, vivezas infantiles y el amor genuino por los colores rojo y blanco. Por eso la invitación del club para vivir una noche especial en UNO fue también una forma de devolverles algo del cariño que generan.

Allí pudieron correr cerca del campo de juego, recibir regalos y vivir el partido desde un lugar privilegiado. Pero sobre todo compartir la alegría, algo que en ellos aparece de la manera más pura: con risa fácil, ojos brillantes y hasta con el amor de miles y miles de personas que los miman dentro y fuera de La Plata.

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