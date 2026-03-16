Cakis y Salvi, los nenes virales de La Plata, tuvieron su gran día y fueron invitados a la cancha de Estudiantes

Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo
¡Un Oscar tras otro! La película de Anderson, la gran ganadora: uno por uno, todos los premiados
Arrancó el paro universitario, con fuerte impacto: cuándo se retoman las clases en facultades y colegios
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Calor y amenaza de lluvias este lunes en La Plata: emiten alerta amarilla para el martes
Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención
Ya avanzó 70% la obra de pavimentación de la Avenida 38 en San Carlos
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Milei y Adorni, juntos en medio del escándalo: el jefe de gabinete dijo que fue un error, no un delito
Nuevas revelaciones de $Libra y otro ataque del Presidente al periodismo
El Gobierno lanzó un nuevo plan de retiro voluntario para los empleados de ANSeS
Pinamar eliminó la tasa vial municipal al combustible del 3%
Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos
Ya rige el aumento en el boleto de micros para viajar desde La Plata a CABA: los nuevos valores
Qué delitos cometen los menores en Argentina y qué ocurre en la Provincia
El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido
Delito fuera de control: otro ataque con disparos estremeció a la Ciudad
Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas
Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tienen tres y cuatro años, respectivamente. En los últimos meses ganaron fama en Tik Tok, Instagram y cuentan con millones de visualizaciones en cada video que suben sus papás. Son conocidos en buena parte del país simplemente por sus ocurrencias y sonrisas
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
En tiempos donde las redes sociales fabrican historias todos los días, pocas logran transmitir tanta ternura y autenticidad como la de dos pequeños hinchas de Estudiantes que, entre risas, ocurrencias y amor por el club, conquistaron a miles de personas. Y en este caso, desde La Plata a todo el país y hasta algunos rincones fuera de la región.
Decir Hilario Szelagowski Albina (3) y Salvador Goñi (4) puede que sean apenas dos nombres. El primero más complicador de mencionar que el segundo, ja. Pero decir Cakis y Salvi, asociados al Pincha, a las redes sociales y a esas sonrisas que contagian, ya no necesita demasiadas presentaciones. Los dos pequeños se volvieron virales en los últimos meses en Tik Tok e Instagram y el pasado viernes vivieron una noche que difícilmente olviden: fueron invitados a disfrutar una experiencia especial en Estadio Jorge Luis Hirschi, en UNO, la casa del Pincha.
Ahí estuvieron, cerca del campo de juego, entre regalos, recorridas y la emoción de ver el partido muy cerca de sus ídolos. Una experiencia distinta para dos chicos que, sin buscarlo demasiado, terminaron convirtiéndose en pequeñas celebridades del mundo albirrojo.
Cakis, como todos ya lo conocen, tiene apenas tres años. Hilario Szelagowski Albina nació el 19 de noviembre de 2022 y desde hace un tiempo aparece en redes opinando, alentando, sufriendo y celebrando cada momento del Pincha. Hijo de Camila Albina, licenciada en psicología y emprendedora de indumentaria, y de Mathias Szelagowski, abogado, el pequeño se volvió famoso por su soltura frente a la cámara.
Los primeros videos -con más de 600 mil seguidores en Tik Tok en la cuenta de sus papá- comenzaron a circular a mediados de 2025. En muchos de ellos aparece cocinando con su papá o compartiendo momentos con su mamá, pero lo que realmente atrapó a todos fue su manera de hablar de Estudiantes como si cada jugador fuera parte de su familia. Sobre todo uno: Edwin Cetré.
LE PUEDE INTERESAR
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo
Entre ocurrencias, gestos y frases que ya quedaron instaladas como el clásico “Hola Cakis”, el pequeño demuestra una naturalidad propia de los chicos nacidos en la era digital. No le escapa a la actualidad, canta su “chiquitapiabotón”, dice que es “amigo del Grinch” y se mueve frente a la cámara con una habilidad que sorprende. La edición de los videos ayuda, claro, pero el carisma es todo suyo.
En ese universo también apareció Salvi. Salvador Goñi, nacido el 12 de octubre de 2021, es hijo de Santiago Goñi, creador digital, y de Eugenia Espoturno, asistente de minoridad. Desde hace unos meses su nombre empezó a sonar entre los hinchas del Pincha y el fenómeno creció todavía más durante enero y febrero.
Pequeño jugador de fútbol y con espíritu de influencer, Salvi ya dejó varias perlitas virales. Le pidió a Lionel Scaloni que lo convoque a la Selección y hasta fue invitado días atrás al predio de Asociación del Fútbol Argentino. También tira factos sobre "tácticas" para pegarle a la pelota y mostró cómo es un día de cancha para un hincha del Pincha. Tiene su propio Tik Tok, manejado por los padres, con más de 145 mil seguidores. Y en Instagram, su papá supera los 220 mil.
Pero su talento no termina ahí. En la cocina también se luce: sabe de "asaditos", milanesas, pastafrola, tortafritas y "pizzita casera". Una estrella dentro y fuera de la casa. Aunque, como él mismo contó con humor, “se le terminó la joda”, porque ya empezó el jardín.
El fenómeno de Cakis y Salvi creció de manera natural, entre videos familiares, vivezas infantiles y el amor genuino por los colores rojo y blanco. Por eso la invitación del club para vivir una noche especial en UNO fue también una forma de devolverles algo del cariño que generan.
Allí pudieron correr cerca del campo de juego, recibir regalos y vivir el partido desde un lugar privilegiado. Pero sobre todo compartir la alegría, algo que en ellos aparece de la manera más pura: con risa fácil, ojos brillantes y hasta con el amor de miles y miles de personas que los miman dentro y fuera de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí