Otro barrio de La Plata que "no duerme" por el miedo a los robos y reclaman una marcha a la comisaría

Los hechos de inseguridad sacuden a diario a los vecinos de La Plata. En diferentes barrios, las últimas semanas, los casos se han incrementado y los frentistas ya optan por "no dormir" producto del terror de convertirse en nuevas víctimas de las bandas delictivas. En los últimos días, una familia de Tolosa sufrió un intento de robo en plena madrugada y en el barrio de La Loma los vecinos realizaron una asamblea ante los robos.

"Ayer nos quisieron robar en 118 y 527. Pedimos más seguridad en la zona, me rompieron la puerta mientras dormíamos", relató una vecina de Tolosa. En medio de su relato de terror, la víctima contó: "Justo lo vimos y se fue con los gritos, tenía una campera estilo 'parka' de color negro y dejó una mochila color azul".

Al relatar el episodio, la frentista compartió como quedó el acceso forzado de su casa. Tras ser alertados por los ruidos, comprobaron que la puerta había sido "barreteada" a la altura de la cerradura.

El malestar vecinal creció tras conocerse el indignante episodio y los vecinos propusieron movilizarse hacia la Comisaría 6ª y a la delegación de Tolosa en busca de respuestas. Entre los principales reclamos, coinciden en la necesidad de más presencia de efectivos policiales en la zona.

Otro barrio de La Plata se movilizó ante una serie de robos

Un grupo de vecinos de La Loma se reunió ayer en asamblea, donde se exteriorizó una creciente preocupación por el incremento de los hechos delictivos y se decidió un plan de acción para reclamar medidas de seguridad.

Según relataron en el lugar, en las últimas semanas se registró una seguidilla de robos con un modus operandi similar, principalmente en el sector comprendido por las calles 16 y 36 y los alrededores.

Gisella, una vecina de la calle 16, explicó que la iniciativa surgió “por la alta ola de hechos delictivos”, que incluye tanto intentos de robo como asaltos concretados. En su caso particular, contó que delincuentes ingresaron en su vivienda días atrás durante la madrugada: “Se metieron por el patio, cortaron la reja con una amoladora y accedieron por una ventana. Nos salvó la alarma”, detalló.

Frente a este escenario, los vecinos elevaron una nota formal al titular de la comisaría cuarta, en la que expresaron su “profunda preocupación” por los acontecimientos recientes.

En el escrito, fechado en abril de 2026, detallaron que los delitos se repiten “prácticamente todos los días” en distintos horarios, incluyendo tarde, noche y madrugada. En las últimas horas, de hecho, se reportaron robos en Diagonal 73 y 28 y en 31 y 48. En ambos casos, actuaron motochorros, que se alzaron con una Honda CBX 250 y una Mondial 110, entre otras pertenencias.