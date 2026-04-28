Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Otro barrio de La Plata que "no duerme" por el miedo a los robos y reclaman una marcha a la comisaría

Otro barrio de La Plata que "no duerme" por el miedo a los robos y reclaman una marcha a la comisaría
28 de Abril de 2026 | 17:58

Escuchar esta nota

Los hechos de inseguridad sacuden a diario a los vecinos de La Plata. En diferentes barrios, las últimas semanas, los casos se han incrementado y los frentistas ya optan por "no dormir" producto del terror de convertirse en nuevas víctimas de las bandas delictivas. En los últimos días, una familia de Tolosa sufrió un intento de robo en plena madrugada y en el barrio de La Loma los vecinos realizaron una asamblea ante los robos. 

"Ayer nos quisieron robar en 118 y 527. Pedimos más seguridad en la zona, me rompieron la puerta mientras dormíamos", relató una vecina de Tolosa. En medio de su relato de terror, la víctima contó: "Justo lo vimos y se fue con los gritos, tenía una campera estilo 'parka' de color negro y dejó una mochila color azul". 

Al relatar el episodio, la frentista compartió como quedó el acceso forzado de su casa. Tras ser alertados por los ruidos, comprobaron que la puerta había sido "barreteada" a la altura de la cerradura.

El malestar vecinal creció tras conocerse el indignante episodio y los vecinos propusieron movilizarse hacia la Comisaría 6ª y a la delegación de Tolosa en busca de respuestas. Entre los principales reclamos, coinciden en la necesidad de más presencia de efectivos policiales en la zona.

Otro barrio de La Plata se movilizó ante una serie de robos

Un grupo de vecinos de La Loma se reunió ayer en asamblea, donde se exteriorizó una creciente preocupación por el incremento de los hechos delictivos y se decidió un plan de acción para reclamar medidas de seguridad.

Según relataron en el lugar, en las últimas semanas se registró una seguidilla de robos con un modus operandi similar, principalmente en el sector comprendido por las calles 16 y 36 y los alrededores.

LE PUEDE INTERESAR

La Plata: un auto ardió en llamas y quedó totalmente destruido

LE PUEDE INTERESAR

Alerta por una amenaza de tiroteo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP

Gisella, una vecina de la calle 16, explicó que la iniciativa surgió “por la alta ola de hechos delictivos”, que incluye tanto intentos de robo como asaltos concretados. En su caso particular, contó que delincuentes ingresaron en su vivienda días atrás durante la madrugada: “Se metieron por el patio, cortaron la reja con una amoladora y accedieron por una ventana. Nos salvó la alarma”, detalló.

En el Barrio La Loma se cansaron de la inseguridad

Frente a este escenario, los vecinos elevaron una nota formal al titular de la comisaría cuarta, en la que expresaron su “profunda preocupación” por los acontecimientos recientes.

En el escrito, fechado en abril de 2026, detallaron que los delitos se repiten “prácticamente todos los días” en distintos horarios, incluyendo tarde, noche y madrugada. En las últimas horas, de hecho, se reportaron robos en Diagonal 73 y 28 y en 31 y 48. En ambos casos, actuaron motochorros, que se alzaron con una Honda CBX 250 y una Mondial 110, entre otras pertenencias.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Con Estudiantes y Gimnasia clasificados, terminó la fecha 16 del Apertura: estos serían los cruces de Octavos

¡Atentos Estudiantes y Gimnasia! Día, hora y árbitros confirmados para los partidos de la última fecha del Apertura

La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en La Plata

Quién es la nueva funcionaria municipal designada por Alak

Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

¡Adentro! Gimnasia clasificó a los playoff del Torneo Apertura gracias al resultado de Huracán

Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

"28 por ciento de chances": ¿qué tiene que pasar para que el Pincha y el Lobo se enfrenten en octavos de final?
Últimas noticias de Policiales

La Plata: una mujer sorprendió a un ladrón en su departamento y lo dejó encerrado con llave

Mintió con el robo de su auto en La Plata: cámaras lo delataron y terminó aprehendido

La Plata: salía de robar en una casa y los vecinos lo captaron con bolsos repletos cuando se fugaba

La Plata: un auto ardió en llamas y quedó totalmente destruido

Deportes
En un partidazo, PSG le ganó 5 a 4 al Bayern Munich en la ida de las semifinales de la Champions League
El platense Etcheverry fue eliminado en los octavos de final del M1000 de Madrid
Otro dolor de cabeza para Scaloni: Nico González se lesionó y llegaría casi sin rodaje al Mundial 2026
VIDEO. ¿Y si el road show hubiese sido en La Plata?
Confirmada la lista de Las Panteras para este 2026: cuatro de las Lobas y casi la mitad con paso por La Plata
Espectáculos
Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: del cuadro de bronquitis al hermetismo
Charly García volvió a su casa tras permanecer una semana internado por una cirugía
¡Devastado! Brian Sarmiento habló de su crisis económica y la pérdida de vínculo con sus hijas
Por pedido del director: Helena Bonham Carter abandona la cuarta temporada de The White Lotus ¿Quién la reemplaza?
La historia secreta del encuentro de Zaira Nara y Paula Chaves que terminó en reconciliación
La Ciudad
Micros en emergencia: cómo sigue el recorte de frecuencias y convocaron a una reunión de urgencia
VIDEO. Imprudencia al volante en La Plata: usó el boulevard de Av.13 para sobrepasar al camión recolector
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Tránsito complicado en la Autopista La Plata por un accidente y una protesta
VIDEO. Crisis: tras dos décadas, cierra una histórica casa de música de La Plata
Información General
Deterioro de la Ruta 50: reclaman obras urgentes y advierten por riesgos para los conductores
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla