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La Plata: salía de robar en una casa y los vecinos lo captaron con bolsos repletos cuando se fugaba

La Plata: salía de robar en una casa y los vecinos lo captaron con bolsos repletos cuando se fugaba
28 de Abril de 2026 | 18:28

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Un joven de 22 años fue aprehendido en Melchor Romero tras ser sorprendido cuando escapaba con bolsos cargados de objetos robados de una vivienda ubicada en la zona de 138 bis entre 509 y 509 bis, informaron fuentes policiales.

El procedimiento se realizó este sábado 26 de abril, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en curso. Al llegar al lugar, efectivos policiales se entrevistaron con un vecino, quien aseguró haber visto salir a un hombre desde el interior de una casa con varios bolsos y pertenencias.

Con la descripción aportada y el dato de la dirección de fuga, los agentes lograron interceptarlo a pocas cuadras. El sospechoso fue identificado como Uriel Agustín Gómez, de 22 años.

Entre los elementos recuperados se encontraban una notebook con cargador, una PlayStation 4, tres joysticks, ropa, zapatillas, una billetera, cadenas, un bolso con escudo de River Plate, una mochila, 11 dólares y 36.670 pesos en efectivo.

Minutos después se presentó el propietario de la vivienda, quien ingresó junto a los policías a la finca y constató que el ladrón había entrado tras romper un paño de vidrio doble con una pala de punta.

La causa fue caratulada como robo calificado por escalamiento en grado de tentativa e interviene la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Di Lorenzo, que dispuso actuaciones y el traslado del detenido para ser indagado en la primera audiencia disponible.

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