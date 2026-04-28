La Plata: una mujer sorprendió a un ladrón en su departamento y lo dejó encerrado con llave

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Una mujer vivió momentos de tensión en La Plata cuando un delincuente ingresó a robar a su departamento mientras ella se encontraba en el interior de la vivienda. El sospechoso quedó encerrado dentro del inmueble, escapó poco después y finalmente fue detenido tras un operativo policial.
El hecho ocurrió el lunes por la noche en la zona de calle 9 entre 69 y 70. Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en proceso.
Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del departamento, una mujer de 56 años, quien relató que un hombre había entrado a su vivienda, ubicada en un primer piso. La víctima logró salir del lugar y cerrar la puerta desde afuera, dejando al ladrón atrapado en el interior.
Sin embargo, al ingresar luego junto a la policía, comprobaron que el sospechoso ya no estaba. La mujer constató el faltante de distintas pertenencias y además aportó características físicas del delincuente.
También brindó la ubicación aproximada de su teléfono celular, que pudo rastrear mediante una aplicación GPS. Con esa información, los uniformados montaron un operativo cerrojo en la zona.
Durante el despliegue localizaron a un hombre que coincidía con la descripción aportada. Al advertir la presencia policial, intentó escapar corriendo, aunque fue interceptado a pocas cuadras.
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En presencia de testigos, los agentes lo requisaron y encontraron entre sus pertenencias los objetos denunciados como robados. De inmediato fue aprehendido y trasladado a la comisaría Novena.
La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento e interviene la UFI N°17 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso actuaciones de rigor.
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