edificio histórico ubicado en diagonal 77 y 46 / rocío rosenfeld

28 de Abril de 2026 | 19:39

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

• La era del “ningufoneo”: silencios que aturden en la mesa y una transformación que redefine los vínculos.

• Adultos mayores hiperconectados: el celular se volvió masivo y también problemático.

• Vida expuesta: cómo las redes sociales convierten la intimidad en riesgo.

• ¿Los adultos realmente escuchan? El gran desafío de comunicarse con los adolescentes.

• Creatina en la tercera edad: qué dice la ciencia al respecto de su uso y por qué gana terreno como aliada para preservar la fuerza y la autonomía.

• Los mejores looks en fotos de los Martín Fierro de la Moda 2026Ç

• “The Mandalorian” al cine: Disney celebra el Día de Star Wars mientras espera la primera película de la saga en 7 años.

• Famosos con miedo: las estrellas descubrieron que la inteligencia artificial también les puede quitar el trabajo.

• Hermosas “Espantosas Antigüedades”, aguafuertes de City Bell: el platense Diego Asse presentó su primer libro.

• Cuidamores: una historia sobre cuidar, crecer y mirar al otro; La nueva novela de Celina Vadurro.

• Ornamento en altura: la riqueza decorativa de un edificio histórico en diagonal 77.

• Vivir más y mejo: la nueva ciencia del envejecimiento que redefine el verdadero “mejor momento”.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día con las cartas de lectores.