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Guiño de Putin, que se reunió con el canciller iraní

Guiño de Putin, que se reunió con el canciller iraní
28 de Abril de 2026 | 03:12
Edición impresa

El canciller iraní Abás Araqchi se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en San Petersburgo tras el colapso de lasցaciones mediadas por Pakistán. Teherán responsabilizó a Estados Unidos por el estancamiento, mientras persisten tensiones por el estratégico estrecho de Ormuz. Rusia reafirmó su apoyo y prometió impulsar la paz, en un escenario marcado por bloqueos, advertencias cruzadas y una creciente incertidumbre regional y económica.

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