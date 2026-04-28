Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA CRISIS EN EL GOLFO

Estrecho de Ormuz: Irán condiciona su reapertura

Teherán ofreció a Estados Unidos aliviar tensiones si cesa el bloqueo, mientras el crudo ronda los 109 dólares y crece la presión global por el impacto económico

Estrecho de Ormuz: Irán condiciona su reapertura
28 de Abril de 2026 | 03:18
Edición impresa

Irán puso sobre la mesa una propuesta que podría alterar el rumbo del conflicto en Medio Oriente: abrir el estratégico estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo económico y ponga fin a la guerra. La oferta, transmitida a Washington a través de Pakistán, plantea un alivio inmediato sobre uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, aunque difiere para más adelante la discusión sobre el programa nuclear iraní, eje central de la disputa.

El planteo llega en un momento de máxima tensión, con un alto el fuego vigente pero frágil y con negociaciones indirectas que no logran avances concretos. El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos normales circula cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo, se ha convertido en el principal foco de presión geopolítica. El bloqueo impuesto por Estados Unidos busca asfixiar financieramente a Teherán, impidiéndole exportar su crudo, pero también ha generado un efecto dominó en la economía global, con subas sostenidas en los precios de la energía, los alimentos y los fertilizantes, impactando especialmente en países importadores.

IRÁN Y SU CARTA MÁS FUERTE

En paralelo, la capacidad de Irán de restringir o amenazar el tránsito marítimo se consolidó como una de sus cartas más fuertes. La interrupción parcial del flujo dejó buques petroleros varados en el golfo Pérsico, incapaces de cruzar con seguridad, mientras el precio del crudo Brent trepó hasta los 109 dólares por barril, casi un 50% más que al inicio de las hostilidades. Este encarecimiento impacta tanto en los países consumidores como en los aliados de Washington en el Golfo, que dependen de esa vía para exportar hidrocarburos y sostener sus economías.

Aunque la Casa Blanca confirmó que la propuesta está siendo evaluada, no hay señales claras de aceptación por parte del presidente Donald Trump. Desde el inicio del conflicto, Washington ha insistido en que cualquier acuerdo duradero debe incluir límites estrictos al programa nuclear iraní, en particular la eliminación de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Teherán, por su parte, sostiene que su programa tiene fines pacíficos y busca separar esa discusión de las negociaciones inmediatas sobre el conflicto y el bloqueo, apostando a una solución por etapas.

El ofrecimiento iraní coincide con movimientos diplomáticos intensos. El canciller Abbas Araghchi viajó a Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin. Moscú, aliado estratégico de Teherán, reiteró su respaldo y prometió hacer “todo lo posible” para alcanzar la paz, aunque su capacidad de influencia en las negociaciones sigue siendo limitada frente a las decisiones de Washington. Paralelamente, Pakistán intenta reactivar el diálogo indirecto entre Irán y Estados Unidos, mientras Omán aparece como un posible actor clave en la gestión del estrecho, incluso ante la idea iraní de establecer mecanismos de control o cobro, aunque aún no ha definido su postura.

La presión internacional para reabrir la vía marítima no deja de crecer. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad que el impacto ya es tangible: “tanques de combustible vacíos, estantes vacíos y platos vacíos”. Desde Europa, el canciller alemán Friedrich Merz criticó la falta de una estrategia clara de salida del conflicto, mientras que el ministro francés Jean-Noël Barrot cuestionó tanto la intervención militar inicial como las restricciones al tránsito marítimo, recordando que los estrechos internacionales no pueden ser controlados unilateralmente ni convertidos en herramientas de presión política.

LE PUEDE INTERESAR

El rey Carlos III inició una visita de Estado a EE UU

LE PUEDE INTERESAR

Histórico rezo entre el Papa y la arzobispa de Canterbury

UN CONFLICTO LETAL

El conflicto ya ha dejado miles de muertos en Irán, Líbano e Israel, además de víctimas entre fuerzas estadounidenses y cascos azules de la ONU desplegados en la región. A pesar de la tregua parcial, los enfrentamientos indirectos continúan, especialmente en el frente libanés, donde la milicia Hezbolá -respaldada por Teherán- mantiene la tensión con Israel mediante ataques esporádicos y amenazas constantes.

En este escenario, la propuesta iraní aparece como una posible salida táctica que aliviaría la presión económica global y reduciría el riesgo de una escalada mayor. Sin embargo, también evidencia la profundidad de las diferencias entre las partes y la desconfianza acumulada tras años de enfrentamientos. La decisión final dependerá de si Washington considera suficiente el alivio inmediato que implicaría la apertura del estrecho o si insiste en resolver de raíz el conflicto nuclear.

Por ahora, la negociación avanza con cautela, entre gestos diplomáticos, presiones económicas y un delicado equilibrio que mantiene en vilo a los mercados y a la comunidad internacional.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Guiño de Putin, que se reunió con el canciller iraní
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

El Lobo clasificó gracias al resultado de Huracán

Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

Designan nueva funcionaria municipal

Avanza el proyecto para una planta de gas en Puerto La Plata

Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado y evasión

Otro fuerte reclamo de los jueces jubilados

“Lo peor ya pasó”: según Milei, el ajuste “lo pagó la casta”
Últimas noticias de El Mundo

El rey Carlos III inició una visita de Estado a EE UU

Histórico rezo entre el Papa y la arzobispa de Canterbury

Imputado por intento de asesinato de Trump

El gobierno de Bolivia, cercado por protestas
Policiales
“Pyme tumbera”: denuncian comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9
Investigan a un profesor de boxeo por una serie de presuntos abusos
En el Barrio La Loma se cansaron de la inseguridad
Carrera criminal, en pausa por un traspié en Berisso
No terminó la indagatoria a García Furfaro
Información General
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
La morosidad en Mercado Pago se cuadruplicó
Deportes
Boca en Brasil: por un nuevo paso en la Copa Libertadores
Se espera el récord de hinchas en el Mineirao
“Boca es la medida para recuperarnos”
“Juegue quien juegue tenemos una indentidad”
El Lobo clasificó gracias al resultado de Huracán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla