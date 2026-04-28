Estrecho de Ormuz: Irán condiciona su reapertura

Irán puso sobre la mesa una propuesta que podría alterar el rumbo del conflicto en Medio Oriente: abrir el estratégico estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo económico y ponga fin a la guerra. La oferta, transmitida a Washington a través de Pakistán, plantea un alivio inmediato sobre uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, aunque difiere para más adelante la discusión sobre el programa nuclear iraní, eje central de la disputa.

El planteo llega en un momento de máxima tensión, con un alto el fuego vigente pero frágil y con negociaciones indirectas que no logran avances concretos. El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos normales circula cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo, se ha convertido en el principal foco de presión geopolítica. El bloqueo impuesto por Estados Unidos busca asfixiar financieramente a Teherán, impidiéndole exportar su crudo, pero también ha generado un efecto dominó en la economía global, con subas sostenidas en los precios de la energía, los alimentos y los fertilizantes, impactando especialmente en países importadores.

IRÁN Y SU CARTA MÁS FUERTE

En paralelo, la capacidad de Irán de restringir o amenazar el tránsito marítimo se consolidó como una de sus cartas más fuertes. La interrupción parcial del flujo dejó buques petroleros varados en el golfo Pérsico, incapaces de cruzar con seguridad, mientras el precio del crudo Brent trepó hasta los 109 dólares por barril, casi un 50% más que al inicio de las hostilidades. Este encarecimiento impacta tanto en los países consumidores como en los aliados de Washington en el Golfo, que dependen de esa vía para exportar hidrocarburos y sostener sus economías.

Aunque la Casa Blanca confirmó que la propuesta está siendo evaluada, no hay señales claras de aceptación por parte del presidente Donald Trump. Desde el inicio del conflicto, Washington ha insistido en que cualquier acuerdo duradero debe incluir límites estrictos al programa nuclear iraní, en particular la eliminación de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Teherán, por su parte, sostiene que su programa tiene fines pacíficos y busca separar esa discusión de las negociaciones inmediatas sobre el conflicto y el bloqueo, apostando a una solución por etapas.

El ofrecimiento iraní coincide con movimientos diplomáticos intensos. El canciller Abbas Araghchi viajó a Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin. Moscú, aliado estratégico de Teherán, reiteró su respaldo y prometió hacer “todo lo posible” para alcanzar la paz, aunque su capacidad de influencia en las negociaciones sigue siendo limitada frente a las decisiones de Washington. Paralelamente, Pakistán intenta reactivar el diálogo indirecto entre Irán y Estados Unidos, mientras Omán aparece como un posible actor clave en la gestión del estrecho, incluso ante la idea iraní de establecer mecanismos de control o cobro, aunque aún no ha definido su postura.

La presión internacional para reabrir la vía marítima no deja de crecer. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ante el Consejo de Seguridad que el impacto ya es tangible: “tanques de combustible vacíos, estantes vacíos y platos vacíos”. Desde Europa, el canciller alemán Friedrich Merz criticó la falta de una estrategia clara de salida del conflicto, mientras que el ministro francés Jean-Noël Barrot cuestionó tanto la intervención militar inicial como las restricciones al tránsito marítimo, recordando que los estrechos internacionales no pueden ser controlados unilateralmente ni convertidos en herramientas de presión política.

UN CONFLICTO LETAL

El conflicto ya ha dejado miles de muertos en Irán, Líbano e Israel, además de víctimas entre fuerzas estadounidenses y cascos azules de la ONU desplegados en la región. A pesar de la tregua parcial, los enfrentamientos indirectos continúan, especialmente en el frente libanés, donde la milicia Hezbolá -respaldada por Teherán- mantiene la tensión con Israel mediante ataques esporádicos y amenazas constantes.

En este escenario, la propuesta iraní aparece como una posible salida táctica que aliviaría la presión económica global y reduciría el riesgo de una escalada mayor. Sin embargo, también evidencia la profundidad de las diferencias entre las partes y la desconfianza acumulada tras años de enfrentamientos. La decisión final dependerá de si Washington considera suficiente el alivio inmediato que implicaría la apertura del estrecho o si insiste en resolver de raíz el conflicto nuclear.

Por ahora, la negociación avanza con cautela, entre gestos diplomáticos, presiones económicas y un delicado equilibrio que mantiene en vilo a los mercados y a la comunidad internacional.