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Policiales |¿Hubo funcionarios que hicieron la “vista gorda”?

“Pyme tumbera”: denuncian comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9

Un escándalo de grandes proporciones salpica al Servicio Penitenciario. Todo por una presentación que refiere que un grupo de presos manejaría la venta de mercadería interna, de cigarrillos, los cortes de pelo, un “call center” y hasta el acceso a un sauna

“Pyme tumbera”: denuncian comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9

Según se denunció, en la Unidad 9 funcionaría una “pyme tumbera”/web

28 de Abril de 2026 | 03:18
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Un grave entramado de presuntas maniobras ilícitas fue denunciado en las últimas horas dentro de un sector de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata, donde internos habrían montado una estructura organizada para recaudar dinero mediante coerción, amenazas y actividades prohibidas, todo bajo la supuesta anuencia de sectores de la fuerza.

De acuerdo al relato, que llegó a la esfera de conocimiento de la fiscal Virginia Bravo, que ahora investiga el caso, el esquema estaría encabezado por un grupo de reclusos conocidos como “limpieza”, quienes ejercerían el control total del pabellón número 16, sección “B”, destinado a alojar internos que tuvieron actividad en las fuerzas de seguridad y cayeron por “actos impropios” dentro del servicio.

Bajo ese mando, se habrían instalado distintos “negocios” internos -como peluquería, venta de alimentos, cigarrillos y otros productos-, cuyos precios serían fijados de manera arbitraria y obligatoria.

Los internos, según la denuncia, se verían forzados a pagar por servicios básicos, permanencia en el sector e incluso por el uso de espacios comunes, bajo amenaza de traslados compulsivos o sanciones internas.

El sistema incluiría además mecanismos de recaudación periódica, como el cobro en cigarrillos o dinero virtual por “derecho de estadía”, acceso a visitas o utilización de instalaciones.

También se describen situaciones de aprietes, agresiones físicas y presión psicológica contra quienes no cumplen con las exigencias.

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Parte de lo recaudado, siempre según la versión denunciada, sería redistribuido dentro de la estructura y destinado a sostener el control del pabellón.

Otro de los puntos más sensibles refiere a la presunta complicidad de personal encargado de la custodia, que permitiría el ingreso y egreso de mercadería, así como el funcionamiento de estas actividades.

Incluso se mencionan irregularidades en la gestión de traslados y trámites internos, que serían utilizados como herramienta de presión.

El cuadro se completa con denuncias de internos que habrían sufrido consecuencias en su salud física y mental producto del hostigamiento constante, además de episodios de expulsiones arbitrarias del pabellón.

La gravedad de los hechos expuestos derivó en la intervención de la Justicia para determinar responsabilidades y esclarecer si existe una posible asociación ilícita operando dentro del penal, así como el eventual grado de participación o negligencia de funcionarios, que harían la vista gorda para permitir ciertos lujos.

En este contexto, se informó que el viernes pasado se desarrolló un megaoperativo con unidades especializadas, que permitió la incautación de más de un centenar de celulares, notebooks, computadoras, routers, dispositivos de almacenamiento y equipos de conexión a internet, incluyendo amplificadores de señal.

Este diario intentó conocer las eventuales réplicas que produjo la denuncia dentro del Servicio Penitenciario bonaerense, aunque no hubo voces oficiales que aceptaran hablar del tema.

LOS PRECIOS

Según el relato expuesto ante la Justicia, el esquema de “emprendimientos internos” cuenta con la siguiente lista de precios: cortes de cabello desde 4.000 mil pesos o tres paquetes de cigarrillos, que por unidad se consiguen a 3.000 pesos; venta de tortas y pastafrolas a 9.000 pesos; pizzas a 17.000 pesos y las gaseosas están más caras: 25.000 pesos.

Por su parte, por un sandwich de milanesa piden entre 15.000 y 16.000 pesos y por una porción de pastas frescas (ravioles o ñoquis), 15.000 pesos.

Todo se pagaría en efectivo, “puchos” o mediante billeteras virtuales.

EL SAUNA

Otra particularidad de la denuncia es el acápite referido al hidromasaje y sauna. Siempre a decir de la presentación, lo manejaría un empresario condenado por el asesinato de Diego Feinmann, hermano del reconocido periodista de Radio Mitre y A24.

“El Spa” estaría instalado en un entrepiso, en el sector de los talleres.

También habría harina y levadura gratis para distintos negocios, como aceite, papas, carne y pollo.

Las llamadas telefónicas vía celular no se encuentran ausentes en esta increíble exposición, en la que se habla de un “call center con varios routers wifi (dispositivo que distribuye internet a múltiples aparatos para asegurar una red de datos), para ser conectados a celulares que no se hayan registrado para hacer estafas virtuales”.

Tampoco el aparente ingreso de cocaína, marihuana y hasta viagra para las visitas íntimas.

 

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