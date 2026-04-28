Aseguran que Mauricio Macri tendría nueva novia, los detalles

El ex presidente Mauricio Macri volvió a estar en los diferentes programas que cubren espectáculos luego de que fue vinculado a una nueva mujer.

Así, desde que se separó de Juliana Awada, Macri enfrentó infinitos rumores de romance.

Recordemos que, en principio se habló de Sofía Smaldone y también de Chloé Bello, quien decidió romper el silencio y dejar en claro que no tenía nada que ver con el ex mandatario.

Pero, ahora Nancy Duré sorprendió con un dato sobre la vida amorosa de Macri: "Obviamente me lo van a desmentir, pero esto viene del lado de él. Me dicen que se están viendo hace bastante tiempo. Lo han visto a él en la casa de ella en varias oportunidades en carácter de novio", expresó la periodista en en la tele.

Allí, respecto a la supuesta novia de Mauricio Macri, Duré comentó que "en su LinkedIn ella figura como asesora de dirección general de eventos de la Presidencia desde agosto de 2015, por lo tanto se habrán conocido en la época en la que Macri fue presidente".

"Dcen que es espléndida, una hermosa mujer y muy fina. Una persona muy del estilo de Macri, teniendo en cuenta su relación con Juliana Awada", cerró la panelista sobre Dolores, la mujer de 46 años que habría conquistado a Mauricio Macri.