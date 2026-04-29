Horror en La Plata: mató de un balazo a una mujer en un cotillón y lo detuvieron tras una fuga

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Una dramática escena de violencia sacudió esta tarde a La Plata, cuando una mujer fue asesinada de un disparo dentro de un comercio del rubro cotillón ubicado en calle 37 entre 9 y 10.
Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando un hombre ingresó al local y, por motivos que ahora son materia de investigación, efectuó un disparo contra la mujer que atendía el negocio.
Tras un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y, con los datos aportados por testigos y vecinos, montaron un operativo cerrojo en la zona junto a motos del Escuadrón Motorizado, la UPPL y personal del SASU.
Minutos después, el sospechoso fue detenido en calle 35 entre 5 y 6. Al momento de la aprehensión, los agentes le secuestraron un arma de fuego tipo revólver.
La víctima fue identificada como Paula Lastiris, de 47 años, con domicilio en la zona de 13 entre 38 y 39. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico, pero horas después se confirmó su fallecimiento a raíz de la herida sufrida.
El acusado fue identificado como L. O.A. de 49 años, quien quedó alojado en una dependencia policial.
En el lugar también se presentó el esposo de la mujer, Walter Romero, quien indicó ante los investigadores que el detenido sería propietario del local y que existía un conflicto vinculado a una deuda por el alquiler del comercio.
La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la Justicia, que ahora intenta determinar con precisión las circunstancias del crimen.
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