Alquiler, una deuda y desenlace fatal: la trama del crimen en el cotillón de La Plata

La Plata volvió a quedar conmocionada por un violento crimen ocurrido en pleno casco urbano . Una mujer de 47 años fue asesinada de un disparo dentro de un comercio del rubro cotillón ubicado en calle 37 entre 9 y 10, y por el hecho fue detenido un hombre señalado como dueño del local.

Con el avance de las primeras actuaciones judiciales, comenzó a tomar fuerza una hipótesis vinculada a un conflicto previo entre las partes: una presunta deuda por el alquiler del comercio que habría derivado en una discusión fatal.

La víctima fue identificada como Paula Lastiris, quien se encontraba atendiendo el negocio al momento del ataque. Según indicaron fuentes policiales, un hombre ingresó al lugar y, tras una fuerte discusión, efectuó un disparo que la hirió de gravedad.

Tras el llamado al 911, efectivos montaron un operativo cerrojo en la zona con apoyo del Escuadrón Motorizado, la UPPL y personal del SASU. Minutos después, el sospechoso fue capturado en calle 35 entre 5 y 6.

El detenido fue identificado como Leopoldo Olegario Araoz, de 49 años, y al momento de su arresto llevaba un revólver que fue secuestrado por la Policía.

Lastiris fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde pese al esfuerzo médico falleció poco después como consecuencia de la herida de arma de fuego.

En el lugar del hecho se presentó el esposo de la víctima, quien declaró ante los investigadores que el acusado sería propietario del inmueble y que existía una deuda por el alquiler del local, situación que podría haber originado el enfrentamiento.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la Justicia platense, que ahora intenta reconstruir con precisión cómo se desencadenó la secuencia y determinar si el ataque fue premeditado o producto de una discusión que escaló de manera brutal.

Mientras tanto, vecinos y comerciantes de la zona expresaron su estupor por lo ocurrido en una cuadra transitada y a plena luz del día.