Desmayaron a un carnicero de un fuerte culatazo

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En La Plata, la inseguridad no viene en picada. Ahora una carnicería del Barrio San Carlos fue escenario de un violento asalto cometido a mano armada por dos integrantes de un clan delictivo, que aterró a un empleado y luego huyó con la recaudación y un teléfono celular.
Por lo que supo este diario de fuentes del caso, el ataque ocurrió el viernes último en un local de la firma “La Hacienda”, ubicado en las calles 49 y 136.
Uno de los voceros precisó que, minutos después de las 19, el referido trabajador, de 58 años, estaba solo y sentado cuando vio ingresar a un sujeto que exhibía un revólver negro y que enseguida le apuntó mientras lo amenazaba de muerte.
El informante hizo saber que además de intimidar a la víctima con el arma de fuego, también lo hizo apelando a una frase que paraliza a cualquiera.
Al mismo tiempo, el reveló que el asaltante le dijo al empleado “quedate quieto, dame la plata o te mato” y que mientras intentaba explicarle al intruso “que no tenía dinero”, entró al negocio un cómplice también munido de un arma de fuego.
En la misma sintonía que su compañero, el ladrón le apuntó al empleado que, preso del pánico, escuchó una amenaza similar.
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En tal sentido, el portavoz aseguró que “le dijo `dale, dame la plata o te pego un tiro´. Pero a diferencia del delincuente que entró primero a la carnicería, el que ingresó después le pegó un culatazo en la cabeza al carnicero”.
La virulencia del golpe que le aplicó le provocó al empleado un desmayo.
Los asaltantes aprovecharon a robar “50.000 pesos y un celular”. Y huyeron “en una Renault Kangoo o una Peugeot Partner roja”.
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