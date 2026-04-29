Un reclamo legítimo atrapado en la telaraña de la interna del peronismo

La Suprema Corte reiteró al Gobernador la necesidad de cubrir las cuatro vacantes que existen en el alto tribunal. Un planteo repetido y una insistencia que choca con el frontón inflexible generado por la disputa interna que vive el peronismo.

A fines del año pasado, cuando se arribó a un trabajoso acuerdo para que Axel Kicillof tuviera Presupuesto y autorización para salir a tomar deuda, la Legislatura puso como condición para destrabar esas leyes clave que el Ejecutivo avanzara durante el primer semestre del año con la designación de los cuatro miembros faltantes en el máximo órgano judicial de la Provincia. El tiempo pasa y no existen indicios de que esté por ponerse en marcha ese proceso.

Las razones hay que buscarlas, como se mencionó, en la disputa a cielo abierto que se registra en el peronismo. De un lado, Kicillof. Del otro, La Cámpora y Cristina Kirchner. El Gobernador está embarcado en la construcción de su candidatura presidencial pero el kirchnerismo no sólo le da la espalda: combate esa proyección y asegura que su único objetivo es que la ex presidenta recupere su libertad.

Esa relación rota está caracterizada por críticas y reproches mutuos. La palabra “traidor” brota de los labios K con aceitada fluidez para referirse a la figura del Gobernador. Es un proceso en el que los planetas y las pretensiones de ambos sectores chocan todo el tiempo. El último capítulo de esa novela se escribió hace algunas horas cuando el kirchnerismo dejó en claro que su único objetivo es que Cristina Kirchner sea liberada y, ante esa eventualidad, elija si quiere o no ser candidata. “No hay plan B”, dejaron en claro el viernes pasado durante un acto en el Colegio Nacional de La Plata. Fue un mensaje transparente dirigido a Kicillof; la traducción literal de que una candidatura presidencial del Gobernador no figura en la hoja de ruta K.

Ante esa declaración el kicillofismo salió a retrucar: si en todo caso existe una proscripción, ese impedimento abarca sólo a la figura de la ex presidenta, no al peronismo. La conclusión es obvia: el PJ debe presentar uno o varios candidatos presidenciales, una grilla en la que buscan anotar a Kicillof.

El pedido de la Suprema Corte está atado a que surja una tregua y que el tema de la cobertura de vacantes quede bajo un paraguas institucional que alumbre alguna negociación. Los pliegos para nombrar a los futuros ministros deben ser girados por el Ejecutivo, pero antes debe surgir alguna negociación para determinar qué sector empujara a los candidatos.

En primera instancia, se habló de que Kicillof impulsaría un nombre, otro el kirchnerismo y un tercero el sector de Sergio Massa. El cuarto pliego sería completado con el nombre de un radical ligado al sector de Maximiliano Abad. En medio de la refriega peronista, pocos se animan a vaticinar que ese esquema previo tenga aún vigencia.

Las versiones van y vienen. Una de ellas que circuló con insistencia en las últimas semanas, indicaba que Kicillof podría avanzar sobre ese compromiso con los radicales para colocar un segundo candidato propio.

Existe una razón adicional, también poderosa, que ayuda a explicar la demora en cumplimentar el trámite de cobertura de vacantes. El Senado, por donde deben pasar los pliegos y examinarse a los postulantes, está paralizado desde hace largos meses.

La razón de la inactividad vuelve al comienzo: la interna peronista. La Cámara alta transitó una traumático proceso de elección de autoridades, con amenazas de judicialización incluidas, que culminó con un fuerte avance del kirchnerismo sobre distintos espacios de poder (vicepresidencia y jefatura del bloque oficialista) contra los deseos de Kicillof y de la vicegobernadora Verónica Magario.

Un dato adicional: la comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales, aún no está conformada. Por allí deben pasar los pliegos de los futuros ministros. Otra traba adicional para los deseos expresados ayer por los tres integrantes de la Corte bonaerense.

Si brilla alguna luz al final del túnel, es porque está alimentada por otra realidad. El peronismo, por primera vez desde la asunción de Kicillof, tiene mayoría en el Senado. Resultaría extraño que desaprovechara esa circunstancia y no ocupara cargos de tamaña relevancia en el Poder Judicial bonaerense. Pero por ahora, la interna del PJ impone su ley.