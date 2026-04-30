Antes de exponer su informe de gestión en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió en la red X una foto junto al presidente, Javier Milei, y todos los miembros del gabinete nacional.

Al pie de esa imagen, en la que el mandatario aparece con los pulgares en alto y sonriente, el funcionario platense agradeció el respaldo cerrado de la cúpula libertaria: “Gracias a todos”, escribió y remató: “El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin”.