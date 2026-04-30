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¿Pampita, separada?: rumor bomba sobre una nueva infidelidad

La modelo enfrenta nuevas versiones de crisis con Martín Pepa, el empresario con el que sale hace más de un año y que vive en Miami

¿Pampita, separada?: rumor bomba sobre una nueva infidelidad

El empresario y la modelo vienen manteniendo unanoviazgo a distancia

30 de Abril de 2026 | 05:38
Edición impresa

La vida amorosa de Pampita vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera un nuevo rumor bomba sobre la posible ruptura de la modelo y su novio, Martín Pepa, con quien sale hace más de un año y ya habían superado una crisis de pareja.

Ahora, las versiones vuelven a apuntar a una ruptura entre la dupla que mantiene una relación a distancia, ya que el empresario se encuentra instalado en Miami y suelen viajar para encontrarse.

Fue Paula Varela quien dio a conocer esta posible nueva crisis entre Pampita y Martín, asegurando que sería de hace algunos días, muy reciente. “Él en este momento está viajando y ella tendría un viaje en mayo. Consulté a ambos aún no responden. Pero me dicen que es de hace unos días. Ambos mantienen fotos juntos en las redes”, dijo la periodista.

Luego, Varela confirmó que la última vez que la pareja fue vista públicamente habría sido el pasado 9 de abril. “Estuvieron tomando algo en Tabac”, acotó sobre los movimientos de Pampita y Pepa.

Pese a que la información de la panelista de “Intrusos” se hizo viral en redes sociales, ahora la modelo y el empresario se mantienen al margen de las versiones y no salieron a desmentir o a confirmar nada sobre su relación.

Esta nueva información sobre la relación llega luego de las versiones de infidelidad que señalaban que la modelo lo habría engañado con Cochito López, expiloto de automovilismo en Punta del Este.

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En aquel momento, Pampita decidió acallar los rumores y aclaró: “No es verdad, en el hotel estuve con mi hijo, con Benicio que se quedó conmigo todo el tiempo. No entiendo por qué inventan algo así, horrible (...) con Martín estuve todo el verano”.

 

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