¿Pampita, separada?: rumor bomba sobre una nueva infidelidad

VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
En La Plata, micros más caros y un servicio que no mejora. se multiplican las quejas por baja frecuencia
Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron
Un video avivó la llama: los Stones, cada vez más cerca ¿de La Plata?
Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas
“Corruptos” y “asesinos”: los ataques de Milei a la prensa y a la oposición
De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera y los “leones therians”
La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería platense
Anulan el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Tras el pedido de la Corte, buscan tratar un proyecto del año pasado
El Colegio de Abogados de La Plata renueva sus órganos internos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La modelo enfrenta nuevas versiones de crisis con Martín Pepa, el empresario con el que sale hace más de un año y que vive en Miami
La vida amorosa de Pampita vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera un nuevo rumor bomba sobre la posible ruptura de la modelo y su novio, Martín Pepa, con quien sale hace más de un año y ya habían superado una crisis de pareja.
Ahora, las versiones vuelven a apuntar a una ruptura entre la dupla que mantiene una relación a distancia, ya que el empresario se encuentra instalado en Miami y suelen viajar para encontrarse.
Fue Paula Varela quien dio a conocer esta posible nueva crisis entre Pampita y Martín, asegurando que sería de hace algunos días, muy reciente. “Él en este momento está viajando y ella tendría un viaje en mayo. Consulté a ambos aún no responden. Pero me dicen que es de hace unos días. Ambos mantienen fotos juntos en las redes”, dijo la periodista.
Luego, Varela confirmó que la última vez que la pareja fue vista públicamente habría sido el pasado 9 de abril. “Estuvieron tomando algo en Tabac”, acotó sobre los movimientos de Pampita y Pepa.
Pese a que la información de la panelista de “Intrusos” se hizo viral en redes sociales, ahora la modelo y el empresario se mantienen al margen de las versiones y no salieron a desmentir o a confirmar nada sobre su relación.
Esta nueva información sobre la relación llega luego de las versiones de infidelidad que señalaban que la modelo lo habría engañado con Cochito López, expiloto de automovilismo en Punta del Este.
LE PUEDE INTERESAR
De YouTube a la pantalla grande El universo Kirlian llega al cine
LE PUEDE INTERESAR
Tres novedades nacionales, Meryl Streep y Godard
En aquel momento, Pampita decidió acallar los rumores y aclaró: “No es verdad, en el hotel estuve con mi hijo, con Benicio que se quedó conmigo todo el tiempo. No entiendo por qué inventan algo así, horrible (...) con Martín estuve todo el verano”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí