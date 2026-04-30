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Espectáculos |Otra crisis

Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: llevaban 16 años juntos 

Se separaron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini: llevaban 16 años juntos 
30 de Abril de 2026 | 08:27

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Aseguran que Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se habrían separado tras 16 años de relación y dos hijos en común.

Los rumores de ruptura tomaron vuelo luego de que ambos asistieran a diversos eventos por separado.

Según se supo, la información de esta primicia fue brindada por Pepe Ochoa en en la tele.

El panelista aseguró que la pareja estaba atravesando una crisis desde hace tiempo, pero que esta vez no pudieron superarla: “No hay nada puntual… se acabó el amor”, reveló. 

Aunque aclaró que la crisis y la separación no están vinculadas a infidelidades: "No hay terceros en discordia, sino una crisis que no pudieron superar, se acabó el amor. Tienen dos hijos. Se los vio solos en eventos", tiró el mencionado panelista.

Asimismo, mencionó que los rumores de ruptura se despertaron cuando vieron que ya no atendían eventos juntos, como lo hicieron durante largos años: “Él empezó a estar solo en varios lugares. Se los veía solos en eventos, algo raro porque siempre estaban juntos”. 

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Por último, según informaron, el actor ya comunicó su separación a su círculo íntimo, por lo que sería una decisión tomada.

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