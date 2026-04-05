¡Misión cumplida! Los datos clave que arrojó el microsatélite ATENEA, con aporte de la UNLP

El microsatélite argentino ATENEA, creado con un fuerte aporte de científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), completó con éxito su participación en la misión Artemis II de la NASA y dejó resultados clave para el futuro de la exploración espacial. El proyecto marcó un hito para la ciencia nacional al operar en condiciones inéditas para el país.

Diseñado como un CubeSat de pequeñas dimensiones, ATENEA fue lanzado como carga secundaria y logró alejarse más de 70.000 kilómetros de la Tierra, superando ampliamente las órbitas habituales de los satélites argentinos. Ese entorno permitió obtener información fundamental en zonas del espacio profundo, más allá de la protección del campo magnético terrestre.

Uno de los principales objetivos de la misión fue medir los niveles de radiación en trayectorias cercanas y lejanas a la Tierra. Los datos obtenidos permitirán evaluar cómo impacta ese entorno extremo sobre los componentes electrónicos y mejorar los sistemas de protección para futuras misiones tripuladas y satelitales.

Otro aporte clave estuvo vinculado a la navegación espacial. ATENEA logró captar y analizar señales de GPS en condiciones límite, algo inédito a esas distancias. Este experimento abre la puerta al desarrollo de sistemas de posicionamiento en el espacio profundo, una herramienta estratégica para misiones hacia la Luna y Marte.

Además, el microsatélite puso a prueba tecnologías de comunicación de largo alcance, fundamentales para garantizar el contacto con vehículos que operen lejos de la Tierra. También se evaluaron sensores avanzados y sistemas electrónicos desarrollados en el país, elevando su nivel de madurez tecnológica.

La participación argentina en Artemis II no solo aportó conocimiento científico, sino que también consolidó la capacidad del país para integrarse en misiones internacionales de alta complejidad. En ese proceso, la UNLP tuvo un rol central en el desarrollo de la estructura, la computadora de a bordo y los sistemas de comunicaciones del satélite.

Con estos resultados, ATENEA se posiciona como una plataforma clave para futuras investigaciones y misiones espaciales. La experiencia adquirida permitirá avanzar en nuevos desarrollos tecnológicos y reafirma el potencial de la ciencia argentina en el escenario global.

El mensaje de la CONAE

Desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) informaron que "el microsatélite ATENEA logró establecer comunicación a 70.000 kilómetros de la Tierra, alcanzando la mayor distancia desde la que una misión espacial argentina haya transmitido datos hasta hoy". En un mensaje publicado en las redes sociales agregaron que "este hito confirma la solidez de nuestra tecnología y la capacidad del país para innovar, explorar y superar nuevos desafíos en el espacio. Cada avance nos acerca a misiones más ambiciosas y fortalece el crecimiento del sector aeroespacial nacional".

Para cerrar manifestaron: "Un paso más hacia el futuro, llevando el talento argentino cada vez más lejos".