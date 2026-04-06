EN VIVO -Minuto a minuto de la NASA, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna

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La NASA informó que se realizó una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta de la nave espacial Orion
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Los equipos de control de la misión en Houston y la tripulación de Artemis II realizaron una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta de la nave espacial Orion hacia la Luna.
Según informó la NASA, la maniobra comenzó a las 23.03 (las 00.03 de Argentina) del domingo y duró 17,5 segundos. La tripulación se encuentra en su periodo de descanso desde las 2:20 de la madrugada y recibirá la llamada para despertarse para comenzar el sexto día de vuelo a las 10:50 (11.50 en Argentina).
Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, continúan su trayectoria para sobrevolar la Luna este lunes.
Los cuatro tripulantes realizaron una serie completa de pruebas, que incluyeron ponerse y presurizar el traje, comprobar si había fugas, simular el acceso a los asientos y evaluar su movilidad y su capacidad para comer y beber.
El traje protege a los astronautas durante las fases dinámicas del vuelo y proporciona soporte vital en caso de despresurización de la cabina y para las operaciones de supervivencia tras el amerizaje.
Finalmente, la tripulación entró en la esfera de influencia de la Luna a las 00:41 de este lunes. La gravedad lunar es la fuerza dominante que controla la trayectoria de Orión.
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Los horarios corresponden a la hora del este de EE. UU. (1 hora más temprano que en Argentina).
13:00: Comienza la cobertura de NASA del sobrevuelo lunar.
13:56: La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970.
14:10: Declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio)
14:15: La tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.
14:45: Comienza la observación lunar.
18:44: Se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).
19:02 h. Máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).
19:07: Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).
19:25: El amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.
20:35-21:32: Durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.
21:20: Concluye la observación lunar.
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