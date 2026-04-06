“La misión fue un éxito”, lo que dejó Atenea y el trabajo que sigue

El microsatélite Atenea puso punto final a su histórica participación en la misión Artemis II de la Nasa y lo hizo con todos los objetivos cumplidos. Así lo confirmó Ramón López La Valle, coordinador del grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), uno de los protagonistas centrales del desarrollo tecnológico que ubicó a la Argentina en el mapa de la exploración espacial de alta complejidad.

“La misión Atenea terminó con éxito”, afirmó López La Valle en diálogo con EL DIA. El satélite, que había sido diseñado para cumplir sus objetivos antes de reingresar en la atmósfera y desintegrarse, completó exactamente ese recorrido: según el coordinador, la reentrada se produjo aproximadamente a las 21:00 del 2 de abril.

Un hito para la ciencia nacional

Entre los logros más destacados de la misión, López La Valle subrayó uno en particular: “Se logró recibir exitosamente datos en Tierra estando el satélite a más de 70.000 kilómetros de distancia”. Y puso ese número en perspectiva de manera contundente: “Nunca antes un satélite argentino había llegado tan lejos”, advirtió.

El satélite argentino operó en el espacio profundo, más allá de la protección del campo magnético terrestre, en condiciones que hasta ahora eran inéditas para la tecnología satelital argentina. El sistema de comunicaciones de largo alcance -desarrollado íntegramente por el equipo del SENyT en la Facultad de Ingeniería- fue sometido a una prueba real y la superó.

“Lo que se puede afirmar es que el objetivo principal de la misión, que era probar comunicaciones de largo alcance, fue cumplido exitosamente”, precisó el ingeniero, dejando en claro que más allá de cualquier análisis posterior, ese resultado ya es definitivo.

las tareas que continúan

Durante toda la duración de la misión -estipulada en aproximadamente 20 horas-, Atenea transmitió datos de manera continua hacia las estaciones receptoras en tierra.

López La Valle describió el volumen de información recibida como algo que demandará un trabajo minucioso en los próximos días: “Es mucha información porque el satélite transmitió datos en forma continua durante toda la duración de la misión. Para tener una idea, son varios gigabytes de datos”.

Sobre los pasos que siguen, el coordinador del SENyT fue claro: “Lo que sigue ahora es procesar todos los datos enviados por el satélite”. Y agregó que esa tarea no será rápida: “El procesamiento seguramente tome varios días porque hay que analizar los datos con detalle”.

La información recolectada incluye mediciones de radiación en órbitas altas -clave para el diseño de futuras misiones tripuladas-, datos de navegación por señales GNSS captadas a distancias inéditas, y registros del comportamiento de los componentes electrónicos desarrollados en el país bajo condiciones extremas.

Un equipo, un logro colectivo

Ya durante el transcurso de la misión, López La Valle había anticipado desde la sede del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), donde el equipo recibía la señal de Atenea, el entusiasmo que marcó todo el proceso: “Estamos muy contentos porque Atenea está funcionando correctamente, el enlace de comunicaciones está transmitiendo datos sin inconvenientes desde el momento del despliegue del satélite”.

En aquella instancia también destacó que los datos llegaban simultáneamente a las estaciones de Córdoba y Tierra del Fuego, pertenecientes a la CONAE.

El SENyT tuvo a su cargo tres subsistemas electrónicos críticos del satélite: el sistema de comunicaciones, la computadora de a bordo y un receptor GNSS. Todo el desarrollo fue integral: diseño, software y construcción del hardware.

Desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), por su parte, destacaron que Atenea alcanzó “la mayor distancia desde la que una misión espacial argentina haya transmitido datos hasta hoy” y afirmaron que ese hito “confirma la solidez de nuestra tecnología y la capacidad del país para innovar, explorar y superar nuevos desafíos en el espacio”.

Mientras tanto, Artemis sigue en el espacio y si todo transcurre como está planeado, hoy será el día en que el ser humano llegó más lejos en el espacio.