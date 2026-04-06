Rating: preocupación por los números de Gran Hermano, bajó el encendido y sonaron las alarmas en Telefe

Abril empezó con un feriado extra largo que muchos aprovecharon para descansar de la Gran ciudad.

Así, se vio reflejado en la baja de encendido de la pantalla chica, donde varios ciclos bajaron el promedio de rating habitual.

En el caso de Gran Hermano, el promedio general estuvo en 11 puntos, un número que no se aleja demasiado del que suele cosechar en un día normal.

Salvo excepciones, como la del martes 31 de marzo cuando jugó la Selección Argentina y GH recibió un puso de 18 puntos, la media suele ubicarse entre los 11 y los 14 puntos.

Allí, hay rumores que aseguran que en Telefe hay mucha preocupación por los números del programa.

De todos modos, la realidad es que Gran Hermano sigue siendo el formato elegido por los televidentes y cada noche lidera el podio de los más vistos del día.

Por otra parte, la semana pasada se supo que en Telefe habían tomado la decisión de adelantar la gran final justamente porque el rendimiento del programa no era el esperado. Aún siendo lo más visto del día en toda la TV abierta, hay días en los que toca los 10 puntos y eso para el prime time es crítico.

Como respuesta, al parecer, el cierre del ciclo que inicialmente estaba pensado para finales de agosto, se podría pasar al mes de julio para lanzar una nueva edición de Masterchef Celebrity.