Escándalo en Gran Hermano: Pincoya no fue expulsada tras escupir a Tamara... ¿qué sanción recibió?

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Un nuevo y polémico episodio sacude la casa de Gran Hermano Generación Dorada porque contra lo que muchos esperaban, la participante chilena Pincoya no fue expulsada del reality luego de escupir a Tamara Paganini en medio de una fuerte discusión.
La decisión de la producción generó sorpresa tanto dentro como fuera de la casa, ya que el reglamento del programa suele contemplar sanciones más severas ante este tipo de agresiones entre participantes.
Finalmente, Gran Hermano comunicó la sanción: Pincoya quedó automáticamente nominada, por lo que formará parte de la próxima placa de eliminación, y además perdió el derecho a nominar en la siguiente gala.
El episodio se dio en el marco del ya tenso cruce entre ambas jugadoras, que incluyó insultos y otras situaciones de alto voltaje dentro de la convivencia. Sin embargo, la determinación de no expulsarla abrió un fuerte debate entre los seguidores del ciclo, que cuestionan los criterios aplicados por la producción.
Mientras tanto, la casa continúa en un clima cada vez más caldeado, con alianzas que se reconfiguran y una convivencia que parece haber entrado en un punto de quiebre.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el ingreso de Tamara Paganini, quién tuvo un fuerte cruce con la participante chilena, que puede concluir en las expulsiones de ambas, según el reglamento del juego.
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Tamara no tardó en quedar en el centro de la escena tras protagonizar un fuerte cruce con Pincoya, en un episodio que incluyó agresiones y generó polémica dentro y fuera del reality.
El conflicto, que comenzó por una discusión aparentemente menor por el uso del lavarropas, escaló de manera inesperada.
Según los relatos de los propios participantes, Paganini habría retirado la ropa de Pincoya del electrodoméstico, lo que desató la furia de la chilena. En cuestión de minutos, la pelea pasó de los reproches a las agresiones: Pincoya le arrojó un escupitajo a la argentina, quien respondió lanzándole una taza de agua caliente.
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