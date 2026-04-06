Un comerciante víctima de una estafa millonaria

La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento
Incertidumbre por los micros: los platenses ya ajustan su rutina de viaje
“La misión fue un éxito”, lo que dejó Atenea y el trabajo que sigue
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
Alertan por posible llegada de una ciclogénesis con lluvias y vientos
Vuelven las clases a colegios y facultades de la Universidad
El 10 de abril empieza Anses con el pago de jubilaciones y pensiones
Advierten por falta de iluminación en la bajada de la Autopista
Nueva etapa del rodaje de la serie de Netflix en el Pasaje Dardo Rocha
La Luna cada vez más cerca y el récord a superar del Apolo XIII
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Borracho, se metió con su auto en la habitación donde dormía un joven
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un comerciante de la Zona Norte de La Plata fue víctima de una estafa telefónica que comenzó con un supuesto pedido de mercadería y terminó con la pérdida de una suma millonaria, además de la toma de créditos a su nombre.
Según denunció, estando en su domicilio de Villa Elisa recibió un mensaje de un hombre que dijo llamarse “Alberto”. El supuesto cliente le encargó 4 kilos de chorizos para retirar en su carnicería, ubicada dentro de un supermercado en City Bell y solicitó pagar por una App.
Minutos después, el estafador envió una captura de una supuesta transferencia por $40.000, aunque aseguró haberse equivocado y haber enviado un monto mayor desde una cuenta vinculada a su pareja. Bajo ese argumento, comenzó a presionar para que le devolvieran el dinero, incluso enviando la imagen de un DNI para dar credibilidad a la maniobra.
Poco después, la víctima recibió un llamado de un supuesto operador de Mercado Pago, quien le indicó que debía seguir una serie de pasos para “revertir” la operación. En ese contexto, le solicitaron datos personales y la validación de identidad mediante reconocimiento facial, lo que terminó habilitando el acceso a sus cuentas.
A partir de allí, se concretó la estafa: al comerciante le realizaron transferencias por $1.200.000 a una cuenta y luego por más de $1.700.00 a una segunda cuenta. Además, los delincuentes gestionaron préstamos a su nombre por $1.490.000 y por $1.470.000, montos que también fueron desviados. Como si fuera poco, posteriormente detectó una nueva transferencia no autorizada por $1.600.000.
En total, el perjuicio económico supera los $7.500.000, entre dinero transferido y créditos obtenidos de manera fraudulenta, en una maniobra que se desarrolló en pocos minutos.
LE PUEDE INTERESAR
Demoraron a un menor por una tentativa de robo
LE PUEDE INTERESAR
Vándalos de madrugada en un negocio de San Carlos
Finalmente, el comerciante cortó la comunicación al ser advertido por otra persona de que se trataba de una estafa. Luego realizó el reclamo correspondiente a través de la aplicación y radicó la denuncia penal, solicitando además ser informado sobre el avance de la causa.
El caso vuelve a poner en alerta sobre este tipo de maniobras, cada vez más frecuentes, en las que los delincuentes combinan engaños telefónicos, suplantación de identidad y herramientas digitales para vaciar cuentas en cuestión de minutos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí