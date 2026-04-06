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Policiales |Tiene una carnicería en un supermercado de City Bell

Un comerciante víctima de una estafa millonaria

Un comerciante víctima de una estafa millonaria

Las estafas en línea siguen activas. Recomiendan tomar recaudos / web

6 de Abril de 2026 | 02:44
Edición impresa

Un comerciante de la Zona Norte de La Plata fue víctima de una estafa telefónica que comenzó con un supuesto pedido de mercadería y terminó con la pérdida de una suma millonaria, además de la toma de créditos a su nombre.

Según denunció, estando en su domicilio de Villa Elisa recibió un mensaje de un hombre que dijo llamarse “Alberto”. El supuesto cliente le encargó 4 kilos de chorizos para retirar en su carnicería, ubicada dentro de un supermercado en City Bell y solicitó pagar por una App.

Minutos después, el estafador envió una captura de una supuesta transferencia por $40.000, aunque aseguró haberse equivocado y haber enviado un monto mayor desde una cuenta vinculada a su pareja. Bajo ese argumento, comenzó a presionar para que le devolvieran el dinero, incluso enviando la imagen de un DNI para dar credibilidad a la maniobra.

Poco después, la víctima recibió un llamado de un supuesto operador de Mercado Pago, quien le indicó que debía seguir una serie de pasos para “revertir” la operación. En ese contexto, le solicitaron datos personales y la validación de identidad mediante reconocimiento facial, lo que terminó habilitando el acceso a sus cuentas.

A partir de allí, se concretó la estafa: al comerciante le realizaron transferencias por $1.200.000 a una cuenta y luego por más de $1.700.00 a una segunda cuenta. Además, los delincuentes gestionaron préstamos a su nombre por $1.490.000 y por $1.470.000, montos que también fueron desviados. Como si fuera poco, posteriormente detectó una nueva transferencia no autorizada por $1.600.000.

En total, el perjuicio económico supera los $7.500.000, entre dinero transferido y créditos obtenidos de manera fraudulenta, en una maniobra que se desarrolló en pocos minutos.

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Finalmente, el comerciante cortó la comunicación al ser advertido por otra persona de que se trataba de una estafa. Luego realizó el reclamo correspondiente a través de la aplicación y radicó la denuncia penal, solicitando además ser informado sobre el avance de la causa.

El caso vuelve a poner en alerta sobre este tipo de maniobras, cada vez más frecuentes, en las que los delincuentes combinan engaños telefónicos, suplantación de identidad y herramientas digitales para vaciar cuentas en cuestión de minutos.

 

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