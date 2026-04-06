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La Luna cada vez más cerca y el récord a superar del Apolo XIII

La Luna cada vez más cerca y el récord a superar del Apolo XIII

Una foto de la LUna tomada por el Artemis II /AP

6 de Abril de 2026 | 02:47
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Los astronautas de Artemis II han contemplado ya partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano, informaron los propios miembros de la tripulación, cuando su nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

Tras un exitoso despegue desde Florida, la tripulación se dirige ahora a toda velocidad hacia la Luna, a unos 400.000 km de la Tierra -es decir, mil veces más lejos que la Estación Espacial Internacional (ISS)-, y deberían llegar a las inmediaciones lunares hoy, una primicia en más de medio siglo.

Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el “Gran Cañón” de la Luna.

“Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo”, dijo Koch durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

El próximo gran hito se esperaba esta madrugada del lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la “esfera de influencia lunar”, donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Los astronautas de Artemis II ya son los campeones de una nueva era de exploración lunar. Ahora es momento de establecer un nuevo récord de distancia.

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Tras despegar la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadounidenses y un canadiense buscan superar el alcance máximo del Apolo XIII desde la Tierra. Eso los convertirá en los emisarios más lejanos de nuestro planeta cuando rodeen la Luna sin detenerse y luego emprendan el regreso a casa a toda prisa.

Los astronautas de Apolo XIII se quedaron sin alunizaje cuando uno de sus tanques de oxígeno se rompió en el camino en 1970.

 

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